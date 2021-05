L’era del digitale: un nuovo concetto di impresa, nuovo webinar Confimi

“L’era del digitale: un nuovo concetto di impresa” è il titolo dell’appuntamento in scena martedì 11 Maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 via Webex. Organizzato da Confimi Industria Umbria in collaborazione con Schneider Electric e Obm Consulenza, è il terzo appuntamento della serie l’Angolo di Confimi Umbria.

L’innovazione digitale è un concetto molto ampio e trasversale, ed al centro di tutti quei cambiamenti tecnologici, organizzativi, culturali, sociali e creativi che migliorano la vita di tutti i giorni. In due sole parole: Trasformazione Digitale. L’evoluzione è continua, non solo nelle tecnologie stesse, ma anche nelle applicazioni, nei modelli di business e nei modelli di organizzazione delle imprese e del lavoro.

Al webinar “L’era del digitale: un nuovo concetto di impresa” – anticipa una nota stampa – si parlerà di come la trasformazione digitale offra alle PMI delle grandi opportunità per il proprio processo di innovazione. Interverranno: Nicola Angelini, in qualità di Presidente Confimi Industria Umbria, Eleonora Balestrucci di Schneider Electric, Stefano Bardi per Obm consulenza. Modererà l’incontro, Roberta Gaggioli, Direttore Generale di Confimi Industria Umbria.

Per iscriversi all’incontro è possibile cliccare questo link.

La foto in evidenza è di Rodion Kutsaev/Unsplash

(L’associazione Confimi Industria Umbria è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews)

© Riproduzione riservata