Luigi Mazzola con Remax Famosa per parlare di intelligenza emotiva e collettiva (foto)

Intelligenza emotiva, intelligenza collettiva, team work, il migliorarsi continuamente per migliorare la performance aziendale e il clima organizzativo, ma anche le relazioni all’interno dell’azienda, valorizzando e motivando i collaboratori. Remax Famosa Perugia, Bastia e Foligno ha svolto un seminario con Luigi Mazzola, che ha lavorato dal 1988 al 2009 in Ferrari dapprima come Race Engineer per poi concludere con il ruolo di Dirigente Coordinatore dello sviluppo della performance.

La convention Remax, promossa dai broker titolari Eros Famiani, Elia Moccaldo e Luca Sadini, si è svolta venerdì 18 febbraio al Cenacolo di Assisi, la mattina con un formatore di Remax Italia approfondendo anche il tema della customer experience, poi le premiazioni di alcuni top producer del gruppo. Nello specifico, per l’ufficio di Foligno premiati Giacomo Brandi, Anna Spaziani e Gabriele Bensi; per l’ufficio di Bastia Umbra, Andrea marinacci, team Michele Battistelli e team Luca Lancetti; per l’ufficio di Perugia, Irene Paino, Antonella Lezi e Stefano Sarti.

Nel pomeriggio c’è stato l’intervento dell’Ing. Luigi Mazzola che ha trattato come detto i temi dell’intelligenza collettiva e intelligenza emotiva. A chiudere i lavori Eros Famiani: “Ho approfondito – spiega ad AssisiNews il Broker Titolare Remax Famosa, uno dei soci sostenitori della nostra testata – l’importanza di mettere il cliente al primo posto customer experience e ho concluso parlando di 5 Valori per noi fondamentali in quanto alla base della nostra azienda: il dare agli altri, la trasparenza, l’onesta, la fiducia, e l’entusiasmo. Le 5 pillole da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi. Ho esortato i colleghi a far loro queste 5 belle pillole, perché sono 5 virtù che favoriscono una sana e robusta collaborazione!”. I Broker titolari ringraziano per il supporto all’organizzazione e la riuscita dell’evento: La Office Manager di Bastia Umbra Lusila De Luca, l’Assistente d’Ufficio di Perugia Irene Ciliani, l’Assistente d’Ufficio di Foligno Tiziana Tiribuzio e il Broker Manager Massimiliano DeLuca. Infine, ringraziano tutti i Consulenti Immobiliari della Re/max Famosa e tutti gli ospiti che hanno partecipato all’evento. (Continua dopo la foto)

Nella sua carriera con la Ferrari Luigi Mazzola ha vinto 8 Mondiali Costruttori e 6 Mondiali Piloti. Una volta terminata l’avventura con la casa di Maranello ha intrapreso la carriera di speaker aziendale, executive coach e trainer aziendale. “Come speaker aziendale o testimonial svolgo, presso aziende che fanno team building, convention o aggregazione aziendale, un lavoro che ha come obiettivo di sviscerare i loro messaggi che devono dare ai dipendenti attraverso il racconto delle esperienze che ho vissuto all’esterno. Come Executive coach nel 2001 ho iniziato, avendo come target la performance, lo studio dei soft skills in quanto dovevo migliorare le mie caratteristiche gestionali. Svolgo questa attività sia per aziende che nel mondo dello sport come ho fatto, per esempio, con Novak Đoković. In qualità di trainer aziendale effettuo la formazione sul managing e sulla leadership oltre che nelle aziende anche all’Università Cattolica del Sacro Cuore”, spiegava tempo fa a The Sport Spirit.

Per quanto riguarda il suo attuale lavoro, Luigi Mazzola ha spiegato che “Il tutto è nato quando ero ancora in Ferrari in quanto mi sono ritrovato, fin da giovane vista la repentina ascesa della mia carriera, a dover apprendere le capacità necessarie a gestire le persone in quanto uso dire che un discorso è fare le cose da sé e tutt’altro è farle fare ad altri. Mi resi conto quindi che avevo molte aree di miglioramento e cominciai a leggere e studiare per apprendere i soft skills (comunicazione, relazione interpersonale ed intelligenza emotiva). Una volta conclusa la mia esperienza con Maranello ho pensato ad utilizzare le competenze acquisite per portarle alle aziende attraverso i tipici messaggi dello sport (leadership, gioco di squadra, intelligenza emotiva e capacità di relazionarsi) che necessitano comunque di essere decodificati per renderli applicabili in un contesto diverso da quello sportivo”.

