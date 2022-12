Macelleria Il Castello, Natale di solidarietà in collaborazione con AUCC Onlus

Sarà un Natale di solidarietà alla macelleria Il Castello. La macelleria dei fratelli Berti aderisce all’iniziativa Buoni, Belli e Solidali grazie alla quale sarà possibile sostenere AUCC Onlus acquistando i ricchi cesti natalizi. I cesti, assemblati dalle mani delle donne volontarie che partecipano al gruppo di Mutuo Aiuto denominato “Creati con il cuore”, serviranno per finanziare i servizi gratuiti di assistenza oncologica domiciliare.

A comunicare l’iniziativa via social è la stessa AUCC Onlus: “La macelleria Il Castello partecipa all’iniziativa Buoni, Belli e Solidali. Trovate i nostri ricchi cesti anche presso questa attività commerciale a Santa Maria degli Angeli”.

La macelleria Il Castello di via San Bernardino da Siena vanta molti riconoscimenti, non troppo tempo fa è stata anche selezionata fra le migliori macellerie d’Italia sulla prestigiosa guida “Steak House e Macellerie d’Italia” 2022, edizioni ‘Braciamiancora’. Carni fresche di propria produzione o a km zero, prodotti dell’Alta Norcineria, pane e farine macinate a pietra, conserve, vini e molti altri prodotti artigianali di eccellenza per offrire al consumatore la possibilità di poter scegliere tra prodotti accuratamente selezionati nel territorio.

Una ricerca scrupolosa delle migliori realtà umbre e italiane per la macelleria Il Castello con l’intero processo produttivo che viene curato e seguito con attenzione in ogni sua fase della lavorazione. Da sempre dietro alla tecnologia e all’innovazione, un’azienda che fa della qualità la propria prerogativa e il proprio punto di forza. “Per noi è un piacere fare la nostra parte e contribuire all’iniziativa Buoni, Belli e Solidali” – dicono i F.lli Berti in un post via social.

(L’attività Macelleria Il Castello è sponsor del Gruppo Editoriale Assisi News)

