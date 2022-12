Capodanno ad Assisi 2023, concerto in piazza e gli eventi in programma dal 29 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023

È ricco di iniziative il Capodanno ad Assisi 2023, con il culmine dei festeggiamenti in piazza il 31 dicembre dalle 22.30 con il tradizionale concerto di Capodanno, una serata indimenticabile in attesa del Nuovo Anno con la Outside Band, un live show a 360° tra musica pop, rock e dance non stop con Annalisa Becchetti – voce; Francesco Bruni – chitarre; Lino De Rosa – basso (ha collaborato con Frankie Hi Nrg, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Andrea Bocelli,e tanti altri artisti) e Nicola Polidori – batteria.

Per chi arrivasse in città fin da giovedì 29 dicembre, gli appuntamenti del Capodanno ad Assisi 2023 propongono alle 17.15 dalla Cattedrale di San Rufino L’arte illumina le chiese, una visita guidata/itinerario tematico guidato per conoscere le chiese illuminate dagli affreschi di Giotto accesi l’8 dicembre in occasione del ponte dell’Immacolata 2022 ad Assisi. Il costo è di 10 euro, iniziativa dell’A.G.T.U., per info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle 21 nella chiesa di San Leonardo, in via Cristofani 9 il concerto dell’Ensemble Trobadores “Te Matrem laudamus”, musiche di devozione Mariana del Medioevo Europeo in collaborazione con il Comune di Assisi. Biglietto di ingresso 10 euro, info e prenotazioni: 348 7228684 – [email protected]

Il 30 dicembre alle 10 la giornata si apre con Il Natale di Francesco secondo Giotto, una visita guidata alla Basilica di San Francesco sul Natale, tema ampiamente presente nell’arte in ambiente francescano. Costo Euro 10,00 + 2,50 auricolari, organizza l’A.G.T.U. – Info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle 12 con partenza dallo Iat in piazza del Comune è la volta della visita guidata delle Domus Romane del Larario e di Properzio Costo Euro 10,00 A.G.T.U. – Info e prenotazioni: 075 815228 – max 20 persone. Alle 16.30 alla Pro Civitate Christiana la proiezione del docu-film “La lettera sul potere dell’umanità di fermare la crisi ecologica” e a seguire incontro con Antonio Brunori, segretario generale PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale). Tra Santa Maria degli Angeli e Assisi, con inizio dalle 17 all’impianto sportivo del 3 T, la corsa non competitiva di Assisi Runners con partenza da Santa Maria degli Angeli e arrivo alla Rocca Maggiore con brindisi finale.

L’1 gennaio il Capodanno 2023 ad Assisi si apre alle 17.15 con L’arte illumina le chiese, una visita guidata/itinerario tematico guidato per conoscere le chiese illuminate dagli affreschi di Giotto; costo 10 euro, organizza l’Agtu, info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle 18 al palazzo Monte Frumentario è la volta di Battiato Nascosto, concerto di Andrea – Assisi Suono Sacro in occasione della Giornata Mondiale della Pace in collaborazione con Ars Pace Assisi. Alle 18 nella cattedrale di San Rufino con il concerto gospel di John David Bratton & Every Praise Gospel Choir Iniziativa a cura di Umbria Jazz in collaborazione con il Comune di Assisi. Infine alle 21 nella chiesa di San Leonardo, il concerto Ensemble Emyolia con “Al alba d’un Dya – zanzoni d’Aragona al tempo di Ferdinando” Costo Euro 10,00 in collaborazione con il Comune di Assisi Info e prenotazioni: 348 7228684 – [email protected]

E oltre ai presepi del Natale 2022 ad Assisi visitabili in varie zone della città (qui la guida completa), da non perdere il presepe vivente a San Gregorio (l’1 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.30), ci sono ovviamente le suggestive installazioni luminose saranno visibili tutti i giorni dalle 17 circa nella Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco; Abbazia di San Pietro; Piazza del Comune; Cattedrale di San Rufino, Basilica di Santa Chiara; Basilica di Santa Maria degli Angeli; Santuario di Rivotorto; Rocca Maggiore. Il progetto “illuminotecnica” è stato realizzato da Enel X, divisione del Gruppo Enel dedicata all’illuminazione pubblica e artistica.

Oltre alla musica in filodiffusione, anche per i giorni del Capodanno ad Assisi 2023 funzionerà il trenino del Natale (tutti i giorni dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 19; il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle ore 14.30; sempre con partenza ogni 30 minuti da piazza del Comune), e la Casa di Babbo Natale (al Palazzo Monte Frumentario con ingresso da via Fontebella: dall’8 dicembre all’8 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni 8-9-10-11-17-18-23-24-26-30-31 dicembre; il 22-27-28-29 dicembre solo pomeriggio, l’1-2-3-4-5 gennaio solo pomeriggio e il 6-7-8 gennaio mattino e pomeriggio).

