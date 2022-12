Natale 2022 a Bastia Umbra, tanti appuntamenti: Natività protagonista delle iniziative

Spettacoli, Presepi, proiezioni artistiche, il mercatino delle strenne, il coloratissimo trenino, letture, arte, concerti e un viaggio nelle tradizioni natalizie di Francia, Germania, Spagna e Ungheria. Tutto questo e molto altro è il Natale 2022 a Bastia Umbra, arricchito dalle proiezioni artistiche delle Natività del Perugino nelle facciate delle chiese di Bastia, Costano ed Ospedalicchio. Si sono inoltre accesi gli alberi addobbati con la creatività dei bambini e delle bambine nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Grazie all’Ente Palio, ai Capitani, ai rionali sono stati posizionati gli Alberi dei Rioni, un appuntamento significativo per la città, arrivato alla sesta edizione e quest’anno vinto dal Rione San Rocco; secondo l’albero del Rione Sant’Angelo, terzo ex aequo Portella e Moncioveta. Gli alberi dei 4 rioni posizionati lungo le vie della città: Rione S.Angelo, davanti alla Rocca Baglionesca; Rione Moncioveta, in Piazzetta Cavour; Rione S. Rocco, davanti alla Chiesa di San Rocco; Rione Portella, in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella.

Speciale Natale in Umbria su Assisi News: Presepi ad Assisi 2022, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto – Il programma natalizio a Perugia 2022-2023 – Il programma natalizio di Assisi 2022-2023 – Il programma natalizio 2022-2023 a Spoleto – Il programma natalizio di Gubbio 2022-2023 – Il programma natalizio di Cannara 2022-2023 – Il programma natalizio a Orvieto 2022-2023 – I mercatini di Natale in Umbria tra dicembre 2022 e gennaio 2023 – Capodanno ad Assisi 2023, concerto in piazza e gli eventi in programma dal 29 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023

Nel Natale 2022 a Bastia Umbra non manca iuggestivo il mercatino delle strenne natalizie e vendita solidale che accompagnerà queste festività in Piazza Mazzini con la Pro loco, l’organizzazione di tutti i plessi scolastici, l’Istituto Comprensivo Bastia 1 e la Direzione Didattica “Don Bosco” di Bastia Umbra, infanzia e primarie, con la dedizione e la partecipazione dei genitori, delle insegnanti e delle dirigenti. “Un ringraziamento insieme all’assessore Daniela Brunelli a nome dell’amministrazione va a tutti loro, per l’impegno e la presenza costante, alle nostre scuole, alle famiglie, ai nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze per le attività che danno senso e valore alla nostra comunità”, le parole del sindaco Paola Lungarotti”. Il 17, 18 e 23 dicembre non mancherà il coloratissimo trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro storico dalle 15 alle 19. Sempre in queste date sarà possibile visitare, nella chiesa di Santa Croce, l’esposizione del polittico di S. Angelo di Niccolò Alunno (1499). Il 18 dicembre e il 6 gennaio arriva il presepe vivente nel Borgo antico, il 26 dicembre e il 7 gennaio il presepe vivente a Costano. La Natività è il tema delle manifestazioni natalizie di quest’anno, rappresentata sulle facciate delle chiese, con i presepi viventi, con il presepe in Piazza Buozzi ad Ospedalicchio realizzato con le bambole dei più piccini, con la mostra dei presepi artistici che dal 16 dicembre all’8 gennaio sarà visitabile nella chiesa di Santa Croce. Non mancheranno concerti con l’associazione Corale Città di Bastia, la scuola di musica comunale – Faremusica, con la banda musicale di Costano, jazz, l’Invernalissima e tanti eventi sportivi per i più piccoli. Tutto il programma completo su www.visitbastiaumbra.it

© Riproduzione riservata