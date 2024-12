Marco Parente e lo staff di Grimaldi Immobiliare Assisi Bastia a Milano con ‘Bobo’ Vieri (foto)

Marco Parente e tutto lo staff di Grimaldi Franchising Assisi e Bastia Umbra a Milano, in campo con Grimaldi Immobiliare per il nuovo look acquisito da poco da un nuovo management di alto profilo per rilanciare insieme nuovi sponsor e partners commerciali. Tra loro, anche ‘Bobo’ Vieri, ex attaccante – fra gli altri – di Juventus, Milan ed Inter, di nuovo “in campo” al fianco del noto gruppo immobiliare per sostenere nuovi progetti territoriali con servizi immobiliari e finanziari professionali sempre più innovativi.

Christian Vieri che continua così ad investire nell’immobiliare e lo fa puntando appunto su Grimaldi Franchising S.p.A, sia come socio al 5% che come brand ambassador istituzionale a tutto tondo. Un nuovo ingresso svelato – alla presenza anche di Marco Parente, titolare di Grimaldi sede Assisi Bastia Umbra – durante la presentazione delle linee guida strategiche per il 2025 della società, in un evento nel centro di Milano.

Una grande novità per Grimaldi che da marzo 2024 è passata per il 90% nelle mani di Esperia Investor, società che vede come soci Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara. Un investimento che segue a distanza di pochi mesi (giugno 2023) l’entrata di Esperia nel capitale di Grimaldi al 35%. Il restante 10% continua a essere detenuto da Racco Group, mentre con l’ingresso di Vieri le quote di Esperia scendono di conseguenza all’85%.

Proprio in questo ambito, a fine marzo e per due mesi, Vieri e Grimaldi saranno grandi protagonisti sulla linea della metropolitana M5 di Milano, che ha uno dei suoi due capolinea proprio allo stadio di San Siro, grazie a un’operazione di branding a tutto tondo, gestito internamente.

Punto di forza sarà il lavoro svolto in coabitazione con Tecma che ha curato tutto il rebranding del gruppo, che vanta il premio come miglior servizio clienti per il 2023, anche grazie a una politica, che continuerà anche nel piano 2026-2028, che vede un numero contenuto di agenzie, puntando sempre a massimizzare il margine.

“Felici ed orgogliosi – ha dichiarato Marco Parente ad Assisi News, testata della quale l’agenzia immobiliare Grimaldi con sede in via Roma a Bastia Umbra è sponsor inserzionista e sostenitore fin dalla fondazione,- di aver partecipato alla presentazione ufficiale della nostra nuova immagine, svelata in anteprima all’evento esclusivo di San Siro del 27 novembre. Con questa identità rinnovata siamo pronti per affrontare le nuove sfide del mercato, con la stessa passione che dal 1979 ci distingue. Bellissimo lo scenario dello stadio San Siro che abbiamo avuto modo di visitare con il mio staff, emozionante l’evento in una Milano dal grande fascino. Siamo pronti – ha concluso Marco Parente, lunga ormai la sua esperienza nel campo dell’immobiliare – ad affrontare nuovi progetti e nuove sfide presenti e future”.

(Grimaldi Immobiliare Assisi Bastia Umbra è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

