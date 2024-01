Ozonoterapia alleata della salute del cavo orale: i benefici spiegati da Marco Sensi e dal suo staff medico di Centro Servizi Dentali  

Sono sempre più le persone che necessitano di cure dentali a vantaggio della propria salute. Una salute, quella del cavo orale che, per essere mantenuta tale, richiede una grande competenza oltre che conoscenze di base sull’anatomia e sulla fisiologia dell’apparato masticatorio. Ma non solo, ogni fascia di età richiede una attenta e ragionata ricerca delle criticità sulla base di differenti situazioni cliniche. L’assisano Marco Sensi – titolare del Centro Servizi Dentali di Bastia Umbra che ha sede presso il Villaggio XXV Aprile e sponsor sostenitore del nostro gruppo editoriale, coadiuvato in prima linea nel Centro Servizi Dentali dalla dr.ssa Rita Politangeli, dal dr. Alessandro Capponi ed altri clinici, e con la supervisione del direttore sanitario dr. Sergio Spennacchioli – ci tiene a spiegare, in nome di una sana prevenzione del cavo orale, l’ozonoterapia, quella che oggi è tecnica all’avanguardia che apporta vantaggi per la cura dei denti e il benessere della bocca.

La prevenzione primaria prevede approcci medici personalizzati in base alle situazioni cliniche e all’età della persona assistita. “Scegliere strumenti per l’igiene orale innovativi e opportuni significa assicurare un perfetto controllo meccanico e chimico del biofilm batterico – sottolinea Marco Sensi presentando l’ozonoterapia – tra gli strumenti alleati di una perfetta igiene orale c’è l’ozono, battericida naturale con proprietà antimicrobiche, che è in grado di decarbossilare l’acido piruvico coinvolto nell’eziopatogenesi della carie trasformandolo in acido acetico con minor potere cariogeno”.

“L’applicazione di ozono su elementi dentali e sui tessuti del cavo orale – spieganovda Centro Servizio Dentali – è un efficace disinfettante sia allo stato gassoso che acquoso. Per questo negli anni sono stati sperimentati macchinari capaci di erogare l’ozono direttamente sulle lesioni della bocca in assoluta tranquillità per il paziente e senza particolari fuoriuscite all’interno del cavo orale”.

Marco Sensi e il suo staff medico, grazie all’utilizzo di Ozone DTA, praticano l’ozonoterapia eliminando i batteri dal sito trattato senza alcun disagio o dolore per il paziente e favorendo la guarigione della ferita nel post-operatorio e la riduzione dell’edema in tempi estremamente rapidi. Gli interventi – trattamento della carie, trattamenti endodontici, prevenzione della carie‚ trattamento radicolare, sterilizzazione delle superfici dentali, trattamento dei tessuti molli e infiammazioni gengivali – diventano così meno invasivi e meno dolorosi permettendo al paziente di tornare presto alle proprie attività quotidiane.

“È consigliato l’uso anche agli igienisti dentali – concludono da Centro Servizi Dentali – perché garantisce con successo la gestione della guarigione delle ferite post estrattive, radicolari, del lichen planus orale, della gengivite e della parodontite, dell’alitosi, dell’osteonecrosi della mascella, del dolore post chirurgico, della placca e del biofilm e dell’ipersensibilità della dentina. Inoltre può essere usato con successo nelle canalari come disinfettante radicolare e nei disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare”.

