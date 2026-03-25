Oggi l’ingresso in Diocesi di monsignor Felice Accrocca: le sei tappe prima della presa di possesso

Sei tappe, sei momenti simbolicamente forti e significativi per poi arrivare nella cattedrale di San Rufino ad Assisi e prendere possesso della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto, riceverà il pastorale dall’amministratore apostolico, monsignor Domenico Sorrentino, mercoledì 25 marzo con la solenne celebrazione di insediamento delle 18,30 dopo una serie di tappe precedenti che partiranno alle ore 15.30 con la preghiera in Porziuncola.

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Alle ore 16 è in programma la visita all’Istituto Serafico di Assisi, alle ore 16.30 la preghiera nella Basilica di San Francesco e alle ore 17.00 la preghiera al Santuario della Spogliazione dove monsignor Felice Accrocca, prima di proseguire il suo pellegrinaggio, saluterà giornalisti e operatori della comunicazione rispondendo velocemente alle domande dei presenti. Alle ore 17.30 ci sarà la preghiera nella Basilica di Santa Chiara e il saluto alle Clarisse del Protomonastero, seguito alle ore 18 dall’accoglienza e incontro con le autorità civili e militari in piazza del Comune, da dove salirà a piedi per fare il suo ingresso in cattedrale dove, sul sagrato, ci sarà anche l’omaggio di una rappresentanza dell’Ente Calendimaggio e delle due Parti in costume. All’ingresso della cattedrale lo attenderà monsignor Sorrentino che, proprio in questi giorni, ha rilasciato un’intervista-bilancio a Maria Vision sui suoi vent’anni di episcopato mentre, spostandosi da un punto all’altro del Santuario della Spogliazione, spiega a un gruppo di pellegrini stranieri la storia e il valore degli ambienti ipogei del Vescovado da poco ritrovati.

Considerato tra i massimi esperti del francescanesimo medievale e di san Francesco, monsignor Felice Accrocca è nato il 2 dicembre 1959 a Cori, in Provincia di Latina, nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Dopo aver studiato Teologia presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato sacerdote il 12 luglio 1986, incardinandosi nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Ha ricoperto diversi incarichi: viceparroco di S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna di Latina (1986-1989); parroco di S. Luca a Latina (1989-2004); direttore della Scuola Diocesana di Teologia Paolo VI (1994-2016); vicario episcopale per la Pastorale diocesana (1999-2016); moderatore della Curia Vescovile (2001-2003); parroco di S. Pio X a Latina (2003-2012); assistente diocesano dell’Azione Cattolica (2003-2007); segretario del Sinodo Diocesano (2005-2012); parroco del Sacro Cuore e amministratore Parrocchiale di S. Pio X a Latina (2012-2016); coordinatore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali; docente di Storia della Chiesa medievale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È membro del Dicastero delle Cause dei Santi. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana è Membro della Commissione Episcopale per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. In seno alla Conferenza Episcopale Regionale è vescovo delegato per l’educazione, la scuola e l’università, l’insegnamento della Religione Cattolica e la cultura. Eletto alla Sede Arcivescovile Metropolitana di Benevento il 18 febbraio 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 15 maggio successivo.

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