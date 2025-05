Scilla Cavanna si presenta: “Credo nel dialogo e nella politica del fare”

Chi è Scilla Cavanna, candidata di Assisi Civica per Valter Stoppini sindaco? A presentarsi la diretta interessata, consigliere comunale uscente, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Mi chiamo Scilla Cavanna sono attualmente Consigliere Comunale di Assisi e Consigliere Provinciale e nella vita sono un Avvocato.

Sono stata eletta nell’ottobre 2021 arrivando terza tra tutti i candidati della coalizione di centro sinistra, soltanto dopo Valter Stoppini e Veronica Cavallucci. Un risultato importante e sicuramente anche inaspettato poiché ero alla mia prima esperienza politica. Un bell’attestato di stima dei cittadini, sicuramente nei confronti della mia persona.

Mi sono messa in campo quasi per gioco ma poi penso anche di aver prestato un servizio ( parola inflazionatissima in questa campagna elettorale ) sincero e una disponibilità nei confronti della comunità. Credo veramente in una politica che possa superare gli stereotipi del “politicamente corretto” che sia portavoce di istanze ed interessi di tutti.

Sono una persona in grado di dialogare, è nota, per portare un esempio pratico la mia interlocuzione con l’allora assessore regionale Paola Agabiti Urbani al fine di reperire i fondi dal governo centrale , due milioni per l’esattezza, per l’abbattimento delle barriere architettoniche delle scale mobili di Porta Nuova. Non amo le strumentalizzazioni e mistificazioni politiche, cerco di essere trasparente in un contesto dove va più di moda il contrario. Credo nella collaborazione istituzionale tra enti, al di là dei colori politici.

Credo in una politica del fare, anche in quella che sa dire di no! In questo periodo ho seguito molti progetti sia di opere, che di altra natura! Ho visto nascere la mensa alla scuola primaria di Rivotorto, mi sono impegnata con il progetto Pro loco Capodacqua che vedrà la sua realizzazione e inizio lavori nel prossimo autunno, ho fatto mettere in campo tutto ciò che è necessario per la messa in sicurezza della strada che collega Capodacqua- Rivotorto: oggi c’è un progetto di fattibilità economico.

Non è più un qualcosa di irrealizzabile, è un qualcosa che potrà trovare la luce. Marciapiedi, piste ciclopedonali sono un desiderata di tutte le frazioni, sentirsi collegate tra loro e poter camminare in sicurezza credo sia un diritto fondamentale dei cittadini. Mi candido con la lista “Assisi Civica” a sostegno di Valter Stoppini intenta a rinnovare il mio impegno e augurandomi di avere ancora la vostra fiducia

