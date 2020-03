Torna l’ora legale: alle 2 di stanotte lancette avanti di un’ora

Alle 2 di questa notte, puntuale, scatta il cambio di orario: come ogni anno nell’ultima domenica di marzo, torna l’ora legale e le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora in avanti. Di conseguenza si dormirà un’ora di meno, ma ci sarà un’ora di luce in più la sera. Si tornerà all’ora solare domenica 25 ottobre.

La storia del cambio dell’ora è molto lunga e risale al ‘700. L’idea iniziale venne a Benjamin Franklin (1706-1790) per motivi di risparmio energetico, ma nessuno gli prestò particolare attenzione in un’epoca in cui l’industrializzazione era ancora agli albori. Andò meglio al britannico William Willet: siamo agli inizi del Novecento e l’industrializzazione del paese fece sì che nel 1916 la Camera dei Comuni diede il via libera all’ ora legale che si chiamava British Summer Time. In Italia l’ora legale fu introdotta nel 1916 e rimase in uso fino al 1920. Da allora fu abolita e ripristinata diverse volte tra il 1940 e il 1948 a causa della Seconda guerra mondiale. Dal 1966 al 1980 si stabilì che l’ora legale dovesse rimanere in vigore dalla fine di maggio alla fine di settembre; dal 1981 al 1995 si decise invece di estenderla dall’ultima domenica di marzo all’ultima di settembre. Il regime definitivo è entrato in vigore nel 1996, quando a livello europeo si dispose di prolungarne ulteriormente la durata dall’ultima domenica di marzo all’ultima di ottobre.

Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti che avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo benefici per il sistema. Benefici che nel 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, hanno determinato un risparmio pari a 505 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 190 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 250 mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 100 milioni di euro. Il beneficio nel 2020 potrà tuttavia essere influenzato dalla riduzione dei consumi registrata in questo periodo di chiusura delle attività per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.