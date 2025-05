Assisi al Centro si presenta: territorio, patrimonio, cultura e sociale

Valorizzare le persone, riattivare la partecipazione, recuperare il senso di comunità e dare risposte concrete alle esigenze del territorio: sono questi i pilastri attorno ai quali si articola il programma della lista civica Assisi al Centro che sostiene la candidatura a sindaco di Eolo Cicogna, presentato venerdì 16 maggio al Country House Torrenova a Torchiagina, frazione di Assisi.

Elaborato in collaborazione con diversi gruppi e realtà locali, il programma di Assisi al Centro nasce per riportare al centro il cittadino e le sue e si concentra su quattro aree principali: sociale; patrimonio; cultura e territorio, con un approccio concreto, radicato nel territorio e orientato al bene comune. Assisi al Centro è una lista civica aperta, che ha raccolto l’adesione di Noi Moderati, Unione di Centro, Rivoluzione della Bellezza e Il Popolo della Famiglia. Si rivolge a quei cittadini delusi dalla politica dei grandi schieramenti e stanchi di promesse irrealizzabili. Punta su un progetto civico vero, inclusivo, radicato nei valori della comunità e proiettato verso le sfide future.

Eolo Cicogna, candidato sindaco, è stato scelto come figura di sintesi tra competenza, concretezza e spirito di servizio: “Assisi non ha bisogno di uomini soli al comando – dichiara il coordinamento della lista – ma di una squadra capace, pronta a lavorare per un futuro costruito con i cittadini e per i cittadini, partendo dai quartieri, dalle frazioni, dalle persone”. I candidati della lista Assisi al Centro sono 16: Matteo Becchetti; Carlo Belli Paolobelli; Giacomo Betti; Ivano Bocchini; Davide Ciarlariello; Ubaldo Cappannelli; Mario Felici; Agnese Landrini; Laura Marini; Francesco Mignani; Eleonora Passeri; Andrea Petrozzi; Catia Piergentili; Andrea Raponi; Laura Tifi; Natascia Zurla.

I QUATTRO PUNTI CHIAVE DEL PROGRAMMA DI ASSISI AL CENTRO

Sociale, salute, disabilità, inclusione

Centralità della persona, servizi efficienti, azioni concrete contro l’emarginazione. L’obiettivo è costruire una città che rispetti la dignità di ogni individuo, con politiche di inclusione, salute e assistenza che rispondano ai bisogni reali.

Patrimonio e rigenerazione urbana

Recupero di spazi inutilizzati per progetti condivisi, riqualificazione del tessuto urbano e sociale, investimenti per rendere Assisi una città più coesa e vivibile, dove passato e futuro dialogano concretamente.

Cultura e identità

Promozione culturale come volano per il rilancio turistico e civico, con particolare attenzione al Giubileo 2025 e all’Ottavo Centenario Francescano, occasioni per restituire alla cultura il suo ruolo centrale nella crescita della città.

Territorio, decoro e mobilità sostenibile

Cura del centro storico e delle frazioni, mobilità ecologica e connessioni più forti tra le aree urbane. Obiettivo: rendere Assisi più accessibile, più pulita, più bella da vivere per residenti e visitatori.

Le elezioni si terranno il 25 e 26 maggio 2025. Tutte le informazioni, gli eventi e il programma completo sono disponibili sui canali social ufficiali della lista.

© Riproduzione riservata