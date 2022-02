Disservizio alla linea Tim, problemi risolti dopo un giorno di disagi

Si è risolto nella tarda serata di mercoledì il disservizio alla linea Tim che per tutta la giornata del 2 febbraio 2022 ha messo ko la linea fissa e internet di tutto il centro storico di Assisi e di alcune frazioni. Impossibile utilizzare i bancomat legati alle linee fisse Tim, impossibile per alcune farmacie effettuare i tamponi visto che si era impossibilitati a mandare i referti, disagi anche per la didattica a distanza di alunni e professori.

Ad aggiornare i cittadini uno status Facebook del sindaco Stefania Proietti pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri: “Visto il perdurare del disagio, il comune di Assisi ha sollecitato in merito ai tempi di riparazione del guasto alla telefonia fissa e alla rete dati Telecom che ha interessato, da questa mattina, il centro storico di Assisi e alcune zone delle frazioni. In particolare, durante i lavori in corso da parte di una ditta che sta operando per conto della società Umbra Acque, è stato tranciato un cavo in fibra ottica che collega la centrale di comunicazioni di Assisi alla dorsale che collega Foligno e Perugia. Il disservizio alla linea Tim riguarda la telefonia fissa di Assisi capoluogo e della zona della montagna e i collegamenti internet delle stesse aree. La telefonia mobile funziona”.

© Riproduzione riservata