Compagnia Balestrieri di Assisi, Francesco Ciambrusco Proietti è il nuovo presidente

L’assemblea dei soci della Compagnia Balestrieri Assisi, il 12 maggio scorso ha eletto il nuovo consiglio. Il presidente è il geometra rivortese Francesco Ciambrusco Proietti. Il consiglio è così composto, con le relative cariche: Marino Fabbretti, maestro d’armi; Claudio Menichelli, vicepresidente con delega di cerimoniere; Lino Pavi, addetto al campo Guido Sensi, vicepresidente; Giuseppe Campagnacci, tenutario dei beni; Giorgio Mariucci, addetto al campo e responsabile delle sedi; Enrico Dionigi, segretario; Andrea Del Lugo, massaro.

“Amo l’arte della balestra che pratico da anni nella Compagnia – ha dichiarato Francesco Ciambrusco Proietti – finora non ho mai ricoperto alcuna carica all’interno, ma ho accettato questo prestigioso incarico sotto la spinta di uno slancio verso il sociale, tanto caro al mio cuore. Metto a disposizione la mia esperienza in un ruolo che mi affascina, perché è bella la nostra grande famiglia della Compagnia Balestrieri.” “ Mi sono trovato davanti amici balestrieri e un programma consolidato – aggiunge il nuovo presidente- che è restato e resta quello fissato dalla consuetudine e dalla storia, presente nelle agende regionali e nazionali dell’arte del balestrare. Desidero quindi sottolineare la continuità con l’attività finora intrapresa, di cui mi renderò interprete e garante, unitamente a quanti hanno lavorato e continueranno con impegno sereno per consentire alla Compagnia di essere sempre più salda. Un impegno che mi onora e per questo desidero ringraziare il presidente che mi ha preceduto, Claudio Mancinelli, e l’intero consiglio.”

Tutto è pronto per i prossimi appuntamenti: il prossimo 19 giugno il campionato regionale Litab, a Montefalco, cui seguirà il 25 giugno lo straordinario evento “Balestrando per Francesco e Ubaldo” II edizione, che avrà luogo in Assisi, unitamente alla Società Balestrieri di Gubbio. Immancabile il tradizionale Palio di san Rufino, l’ultima domenica di agosto, con il mercatino medievale in piazza e la mostra su un tema riguardante sempre i segni della antica balestra nella storia della Compagnia.

© Riproduzione riservata