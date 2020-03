Sformato di patate semplice con mortadella e mozzarella: ricetta, ingredienti e preparazione

Lo sformato di patate è un secondo piatto ricco e gustoso, perfetto anche come piatto unico. La ricetta è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuirà alla rubrica ricette di AssisiNews.

Era ormai all’ultimo mese di gravidanza quando si mangiò, senza troppi formalismi, a casa di amici mezza teglia di sformato di patate. Accadde circa quarant’anni fa in una casa nella zona di San Rufino campagna. Vi ho raccontato questo piccolo aneddoto perché non sarò mai abbastanza grata a mia madre per avermi fatta nascere e crescere ad Assisi. Sono molto contenta di questa nuova esperienza con AssisiNews. Così ho pensato che proprio lo sformato di patate, ovviamente tra i miei piatti preferiti, fosse la ricetta più giusta per dare il via alla rubrica GiustaDiSale.

Sformato di Patate, ingredienti per 4 persone: 800 gr di patate gialle, 40 gr di parmigiano grattugiato, 120 gr mortadella (o fesa di tacchino), 170 gr di mozzarella (o provola affumicata), 2 uova, 1/2 bicchiere di latte, 1 noce di burro; sale, pepe, noce moscata QB, pangrattato.

Sformato di patate, preparazione: Lessare le patate (con la buccia) in acqua salata. Una volta cotte e pelate passarle nello schiacciapatate. Al composto unire amalgamando: latte, uova, parmigiano, mortadella, mozzarella. Unire un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Rivestire una teglia precedentemente imburrata, con la carta da forno. Versare il composto e cospargerlo di pangrattato e qualche ciuffetto di burro. Cuocere in forno caldo a 180º per circa 30 minuti.

Buon appetito, da AssisiNews!