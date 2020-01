Befana dei Priori Serventi 2020, tutto pronto per l’evento (foto)

La Befana dei Priori Serventi 2020 ha scatenato una grande curiosità – e una vera e propria ‘gara’ di commenti sul “primato”. Definita la più alta d’Europa (è sicuramente tra le più alte se si escludono quelle che scendono dai monti e/o con un aiuto meccanico), la Befana è già scesa dal cupolone: “l’Associazione Saturnalia fin dal 2004 con la partecipazione dei Vigili del Fuoco distaccamento di Assisi faceva scendere dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli la Befana più alta d’Europa…..senza polemica, mi dispiace che siete arrivati secondi”, scrive Francesco Calderini ad AssisiNews. Ma la compagine assisana che organizza il prossimo Piatto di Sant’Antonio Abate precisa di non aver mai parlato di “prima befana in assoluto”. Intanto, i Priori e i vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo sul Cupolone. (fonte fotogallery).

Tornando al programma, la Befana dei Priori Serventi 2020 scenderà dal Cupolone della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il 6 gennaio dalle 18 grazie alla collaborazione dei Frati Minori della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli e al prezioso aiuto dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Perugia e dell’Associazione “Gianluca Pennetti Pennella” di Perugia.

Dopo la discesa da record, una novantina di metri, la Befana, grazie alla collaborazione con l’associazione Se’ de J’Angeli se…, distribuirà dolci natalizi e caramelle ai bambini. Ingresso libero e gratuito, senza necessità di biglietto e di prenotazione. Per chi volesse arrivare prima, la manifestazione comincia alle 17, con “Aspettando la discesa della Befana”; in programma animazione a cura dell’Associazione Il Carro, con cioccolata calda offerta dalla locale Pro loco. Sempre la Pro loco angelana, domani pomeriggio (domenica 5 gennaio 2020, ndr) alle 16.30, farà arrivare la Befana in Piazza Garibaldi, per offrire caramelle ai bambini presenti.