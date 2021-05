Anthony Hopkins in vacanza a Cortona: shopping con la moglie

In attesa di sapere come andrà il secondo weekend con la circolazione aperta, tra Umbria e Toscana arrivano turisti vip. L’attore Anthony Hopkins, 83 anni, recente vincitore dell’Oscar con ‘The father’, ha visitato da turista Cortona (Arezzo) dove è stato visto passeggiare insieme alla moglie in via Nazionale, il corso principale.

Molto legato alla città della Valdichiana, dove nel 2009 era stato anche ospite del Tuscan Sun Festival, secondo Ansa.it Anthony Hopkins ha fatto acquisti in alcuni negozi intrattenendosi per alcuni scatti con i passanti che lo hanno riconosciuto. “Stamattina, verso le undici e mezza, Anthony Hopkins ha fatto una passeggiata per via Nazionale. Non è la prima volta che si fa vedere da queste parti ed è probabile che si tratterrà qualche giorno per una breve vacanza. Non va a ritirare l’Oscar, niente red carpet, ma viene a farsi fotografare davanti al portone di casa mia”, scrivono dall’account di una enoteca. “Stamattina abbiamo avuto un cliente da Oscar”, la gioia dei gestori di un negozio di abbigliamento, dove il premio Oscar, “accompagnato dalla moglie – raccontano al telefono i commessi a Repubblica.it – si è fermato per acquistare una borsa da donna, dopo avere fatto shopping in diversi esercizi del centro storico”.

Foto Instagram/Camilloni Moda

