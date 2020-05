Coronavirus in Umbria, positivi, guariti e decessi: il bollettino del 28 maggio

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di giovedì 28 maggio: complessivamente 1.431 persone (invariato) sono risultate positive al coronavirus in Umbria, gli attualmente positivi sono 45(invariato). I guariti sono 1311 (invariato); risultano 13 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 75 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 16 (+1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 29(-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 28 maggio, sono stati effettuati 67.441 tamponi (+1239) per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.

(*) I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile di mercoledì, in terapia intensiva si trovano 505 persone, 16 meno di martedì. Sono ancora ricoverate con sintomi 7729 persone, 188 meno di martedì. In isolamento domiciliare 42732 persone (-1772 rispetto a martedì).

Nelle ventiquattr’ore tra martedì e mercoledì sono morte 117 persone (martedì le vittime erano state 78), arrivando a un totale di decessi 33072. I guariti raggiungono quota 147101, per un aumento in 24 ore di 2443 unità (martedì erano state dichiarate guarite 2677 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1976 unità (martedì erano stati 2358) mentre i nuovi contagi rilevati nelle 24 ore tra martedì e mercoledì sono stati 584 (martedì 397). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Mercoledì sono stati fatti 67324 tamponi (ieri 57674).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,3 tamponi fatti, il 0,9%, in linea con la media degli ultimi tre giorni. Repubblica cita poi il rapporto tra nuovi positivi e persone effettivamente testate. Perché nel dato dei tamponi effettuati sono conteggiati tutti i tamponi fatti, anche quelli ripetuti sulle persone malate per verificare se sono guarite o meno.

Mercoledì sono stati testati 37299 casi (contro i 67324 tamponi effettuati) e individuati come detto 584 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero 1,6%. Un leggero aumento dovuto all’incremento dei dati lombardi. Dei 584 tamponi positivi rilevati mercoledì, la maggior parte sono infatti in Lombardia, con 384 nuovi positivi (il 65% dei nuovi contagi di Mercoledì).