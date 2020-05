Malore a Torchiagina, morto 70enne: indagini in corso

Ci sarebbe un malore dietro la morte di un uomo di circa 70 anni improvvisamente mancato questa mattina. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine l’uomo era andato a trovare il figlio a Torchiagina quando improvvisamente ha come perso i sensi.

Dietro la sua morte ci potrebbe essere un attacco di cuore. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di Assisi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Petrignano agli ordini del comandante Enrico Rossetti, dipendenti della compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello, Marco Vetrulli. Coordina il tutto il magistrato di turno, Gennaro Iannarone.

Ma, come detto, la morte sarebbe per cause naturali.