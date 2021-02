Governo Draghi, i nomi dei ministri e le cariche: giuramento nel weekend

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Intorno alle 19 Mario Draghi è arrivato al Quirinale per presentare la lista dei nuovi ministri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo Repubblica.it, dopo aver sciolto la riserva e aver presentato i suoi ministri, si terrà la cerimonia del giuramento già domani o al massimo domenica. Infine il voto di fiducia in Parlamento: al Senato martedì e mercoledì il bis alla Camera. (Continua dopo il tweet da cui è tratta la foto in evidenza)

Il governo Draghi è composto da 12 ministri tecnici e 12 ministri politici. Questi i nomi:

Il ministro dell’Economia sarà Daniele Franco;

il ministro della Pubblica Istruzione sarà Patrizio Bianchi;

la ministra dell’Università sarà Maria Cristina Messa;

il ministro della Difesa sarà Lorenzo Guerini;

il ministro dello Sviluppo sarà Giancarlo Giorgetti;

il ministro dell’Agricoltura sarà Stefano Patuanelli;

il ministro degli Esteri sarà Luigi Di Maio;

il ministro delle Infrastrutture sarà Roberto Giovannini;

la ministra della Giustizia sarà Marta Cartabia;

il ministro della Cultura sarà Dario Franceschini;

il ministro della Transizione Digitale sarà Vittorio Colao;

il ministro dell’Interno sarà Luciana Lamorgese;

il ministro della Transizione Ecologica sarà Roberto Cingolani;

il ministro della Salute sarà Roberto Speranza;

il ministro del Lavoro sarà Andrea Orlando;

il ministro dei Rapporti con il Parlamento sarà Federico d’Incà;

il ministro della PA sarà Renato Brunetta;

il ministro delle Autonomie sarà Maria Stella Gelmini;

la ministra de Sud sarà Mara Carfagna;

la ministra delle Politiche Giovanili sarà Fabiana Dadone;

la ministra delle Pari Opportunità sarà Elena Bonetti;

la ministra delle disabilità sarà Erika Stefani;

il ministro del Turismo sarà Massimo Garavaglia;

il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri sarà Roberto Garofoli.