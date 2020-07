Location delle riprese di Che Dio ci aiuti 6: da mercoledì ciak all’Hotel Subasio (foto)

Proseguono nel centro storico di Assisi le riprese della fiction Rai con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi che andrà in onda su Rai Uno, produzione Lux Vide. E con una nota, l’amministrazione comunale assisana svela in particolare le nuove location delle riprese di Che Dio ci aiuti 6. Dopo quelle di via Santa Maria delle Rose e piazza San Rufino, il set si è spostato su piazza della Chiesa Nuova, piazza del Comune e Corso Mazzini. In settimana, nuovo trasloco.

Correlato: Le anticipazioni su cast e trama della fiction Rai

Da mercoledì 23 liglio 2020 le riprese avranno una nuova e particolare location, l’hotel Subasio in via Frate Elia, struttura che da poco meno di un anno è rientrata nella disponibilità della proprietaria Casa di riposo “Andrea Rossi” dopo le vicissitudini legate alle interdittive antimafie. Fino a sabato prossimo, altre location delle riprese di Che Dio ci aiuti 6 in via San Francesco, vicolo Sant’Andrea e Belvedere Santa Margherita. Nella terza settimana, infine, le riprese si sposteranno a Santa Maria degli Angeli.

Correlato: Le foto dei primi ciak e il saluto di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi

Nelle piazze e lungo le strade – ricorda la giunta in una nota – si sono visti tutti i protagonisti della serie televisiva, da Elena Sofia Ricci (Suor Angela) a Valeria Fabrizi (suor Costanza), da Giammarco Saurino a Francesca Chillemi. L’intera serie della fiction, che già nella parte finale della precedente, era traslocata dalle Marche ad Assisi avrà come location per tutte le puntate la città di San Francesco. Le riprese, iniziate il 13, dureranno fino al 1° agosto, poi ci sarà una seconda tranche prevista per fine ottobre.

Foto © Mauro Berti/AssisiNews