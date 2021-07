Marco Tarquinio insignito del Premio Unicef “I Nostri Angeli”

Va al direttore di Avvenire Marco Tarquinio la 5/a edizione del Premio Unicef “I Nostri Angeli”, promosso da Unicef Italia in collaborazione con il Festival Link. Il riconoscimento giornalistico, riservato a chi si è distinto per l’attenzione rivolta alle grandi questioni internazionali e umanitarie che vedono protagoniste le nuove generazioni, è stato assegnato nelle scorse edizioni a Enrico Mentana, Agenzia Ansa, a Rai Radio1 e al periodico Famiglia Cristiana.

Il riconoscimento esprime bene la vocazione di Link Festival, da sempre in prima linea sulle grandi questioni del nostro tempo, nella convinzione che lo scambio di idee e informazioni permetta di accrescere la consapevolezza e superare l’indifferenza per le criticità del nostro tempo, in un mondo sempre più interconnesso. Sarà la presidente Unicef Italia, Carmela Pace a consegnare il premio in occasione di Link Festival, in programma a Trieste dal 2 al 5 settembre 2021. Alla guida di Avvenire Marco Tarquinio, spiegano le motivazioni del premio, “ha saputo dar voce alle storie e alle condizioni delle bambine e dei bambini italiani e del mondo con grande sensibilità, attenzione e professionalità, senza mai tirarsi indietro di fronte alla complessità dell’epoca che stiamo vivendo”.

Marco Tarquinio, di 63 anni, di Assisi, dirige Avvenire dal 2009, è esperto di politica interna e internazionale. (ANSA).

