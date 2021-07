Meteo Assisi 30 luglio-1 agosto 2021: il gran caldo non molla la presa

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 30 luglio-1 agosto 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti e come sempre, un caro saluto! continua a fare caldo, molto caldo direi a tratti davvero insopportabile. La riduzione di temperatura che diversi modelli matematici avevano intravisto per questa settimana, è stata dapprima ridimensionata per poi essere del tutto cancellata in prossimità dell’evento. Più nello specifico, a causa della presenza di questo anticiclone africano piglia-tutto e molto forte è stato completamente azzerato qualsiasi tentativo dell’aria più dolce atlantica di raggiungere il nostro territorio.

Tanto caldo dunque nel corso di questa settimana che stando agli ultimissimi aggiornamenti dovrebbe lasciare spazio da domenica fino a martedì della settimana prossima ad una temporanea fase di caldo più leggero e sopportabile.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 30 luglio-1 agosto 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata e molto molto calda con temperature massime diurne intorno 37-38 gradi e clima torrido. Notti tropicali in pianura con temperature minime sopra 20 gradi. Ventoso per venti moderati occidentali.

Sabato: giornata quasi fotocopia del venerdì con sole unico assoluto protagonista della scena. Molto molto caldo. Ventoso sempre per venti sud-occidentali moderati.

Domenica: giornata con passaggio di nuvolosità più diffusa e sole presente più a tratti. Temperature massime diurne che subiscono una diminuzione per effetto della maggiore nuvolosità e del vento presente che sarà a tratti forte. Caldo in attenuazione soprattutto dalla sera. Temperature massime tra 32 e 33 gradi dunque su valori più accettabili.

Breve anticipazione come sempre prima di chiudere sul tempo dell’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del caldo, ma su valori più accettabili anche e soprattutto grazie ai venti che renderanno più asciutta l’aria. Segue nuova risalita delle temperature.

