Morte di Silvio Berlusconi, il cordoglio da Assisi e Bastia

Tanti i messaggi di cordoglio dall’Umbria per la morte di Silvio Berlusconi. L’ex premier, mancato dopo una lunga malattia lunedì 12 giugno 2023 aveva un forte legame con l’Umbria. La telefonata al cancelliere tedesco Schroeder per salvare l’acciaieria di Terni, nel 2004 dopo settimane di lunga lotta sindacale, resterà uno dei momenti più significativi che hanno legato Silvio Berlusconi all’Umbria.

È l’Ansa a ricordare come “Assisi era nel cuore del presidente, soprattutto per il suo legame a San Francesco. Anche nel suo ultimo viaggio in Umbria – nel 2019 per sostenere la candidatura di Donatella Tesei – Berlusconi si era recato nella città serafica per raccogliersi in preghiera sulla tomba del santo. Quel giorno visitò mezza Umbria per dare il suo personale contributo alla campagna elettorale per le regionali. Restando ad Assisi, nel 2002, nelle vesti di premier, accolse papa Wojtyla. Una delle due prime visite istituzionali, come capo dell’opposizione, risale al 1997, in occasione del terremoto che colpì Foligno, Colfiorito e la stessa Assisi”.

Berlusconi ebbe un legame speciale anche con la Comunità Incontro di Amelia e in particolare con il suo fondatore, don Pierino Gelmini. Per gli 80 anni del sacerdote partecipò alla sua festa e gli donò un assegno da 5 milioni di euro per contribuire al recupero dei giovani caduti nella tossicodipendenza. In Umbria Berlusconi spesso veniva anche in segreto per trascorrere dei giorni di relax, come quella volta che trascorse un intero weekend nel centro Mességué.

Come detto sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi dall’Umbria, in primis quelli della presidente della Regione, Donatella Tesei, e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Da Assisi non manca il cordoglio di Forza Italia che “esprime il proprio cordoglio per la morte del nostro leader politico Silvio Berlusconi, uomo dal grande carisma che ha scritto pagine importantissime della recente storia d’Italia, imprenditore estremamente capace, uomo di valori nei più vari ambiti. Fino all’ultimo Silvio Berlusconi si è dato da fare per la nazione e gli italiani, un’Italia che oggi lo piange e che ne sentirà profondamente la mancanza. A nome di Forza Italia Assisi, storico partito da lui fondato, esprimiamo le più sentite condoglianze ai figli e alla famiglia. Ciao Silvio!”. Assisi Domani “esprime cordoglio alla famiglia personale e politica di Silvio Berlusconi. La Città Serafica lo ricorda quando, nel 2002, nell’allora vesti di Premier accolse Papa Wojtyla in quel giorno che fu ‘pellegrinaggio di preghiera per la pace'”.

“Ci saluta Silvio Berlusconi, un grande italiano, un pezzo di storia della politica della nostra nazione. Uno dei più grandi in tutti i campi dove ha avuto modo di operare, un uomo che fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, e che lascia ora un vuoto enorme”, le parole del consigliere regionale Stefano Pastorelli, mentre la sezione Lega del comprensorio Assisano, esprime “le più sincere condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e vicinanza alla comunità di Forza Italia. Il Cavaliere – scrive il segretario Simone Pasqualoni – è stato uno dei protagonisti della storia del nostro Paese negli ultimi 30 anni, imprenditore di successo, ha rivoluzionato il modo di fare politica e di comunicare con i cittadini. La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia una profonda ferita nel cuore di tutti gli italiani e consegna al centrodestra un’eredità politica fondamentale che oggi siamo chiamati a onorare e sostenere”.

“Quello che salutiamo è un uomo che ha segnato un pezzo della storia del nostro Paese. Il Sindaco Paola Lungarotti e i Gruppi Consiliari di Maggioranza esprimono sentito cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari”, le parole “È con grande commozione che il Gruppo Forza Italia di Bastia Umbra si unisce al cordoglio generale per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. Con la sua perdita se ne va senza dubbio la figura politica, e non solo, più incisiva e condizionante degli ultimi trent’anni, nonché il principale polo di riferimento di tutto il centrodestra moderato”, le parole infine di Forza Italia Bastia.

Foto in evidenza via Facebook

