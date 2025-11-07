Usl Umbria 1, Assisi al centro della formazione nazionale per le emergenze in biosicurezza

L’ottava edizione del congresso nazionale sul tema si terrà sabato 8 novembre nella sala della Conciliazione

7 Novembre 2025 Attualità Glocal 33

Usl Umbria 1, Assisi al centro della formazione nazionale per le emergenze in biosicurezza

Assisi si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo per il mondo della sanità e della sicurezza nazionale. Sabato 8 novembre 2025 (dalle ore 9 alle 13,30), presso la sala della Conciliazione del Comune di Assisi, si terrà l’ottava edizione del congresso nazionale sulla Biosicurezza, promosso dall’Usl Umbria 1 e dalla Simedet (Società Italiana di Medicina Diagnostica e terapeutica), con il patrocinio del Comune di Assisi. Un evento che va ben oltre il semplice aggiornamento professionale: sarà un vero e proprio laboratorio di idee e strategie operative, pensato per rafforzare la capacità del paese di rispondere in modo efficace e coordinato alle grandi emergenze, siano esse sanitarie, ambientali o di altra natura.

Il tema scelto per questa edizione – “Biosicurezza: aspetti organizzativi e gestione avanzata del dolore nelle maxiemergenze” – riflette una consapevolezza sempre più diffusa: l’Italia, pur essendo spesso teatro di eventi critici, ha ancora bisogno di strutturare in modo definitivo una cultura della preparazione sanitaria. Il congresso nasce proprio con questo obiettivo: colmare le lacune formative, offrire strumenti concreti agli operatori e promuovere un linguaggio comune tra tutte le forze coinvolte nella gestione delle crisi. Non a caso, tra i partecipanti sono attese le principali Forze di Polizia, insieme a rappresentanti della Protezione Civile provenienti da diverse regioni italiane. Un segnale forte della volontà di costruire un fronte unito, capace di affrontare le emergenze con competenza, tempestività e spirito di collaborazione.

Il programma della giornata prevede momenti di confronto, approfondimenti scientifici e sessioni formative su quattro direttrici fondamentali: prevenzione attiva, per riconoscere i segnali precoci di crisi e attivare le risorse in tempo utile; standardizzazione delle procedure, attraverso l’elaborazione di protocolli condivisi per affrontare incidenti collettivi e catastrofi; gestione clinica avanzata, con particolare attenzione al trattamento del dolore e del trauma in situazioni critiche; lavoro di squadra multidisciplinare, per garantire interventi coordinati ed evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie.

A sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa è Manuel Monti, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Usl Umbria 1 e tra i responsabili scientifici del congresso (insieme a Filippo Calzolari, medico del Pronto Soccorso – 118 dell’ospedale di Pantalla, e Dante Paolo Ferraris, disaster manager e vicepresidente nazionale dell’Associazione nazionale Disaster Manager): “In caso di catastrofi ambientali o attacchi terroristici, è fondamentale considerare le situazioni cliniche ed organizzative in un’ottica polivalente, senza farsi cogliere impreparati. La decisione di svolgere il convegno in una città così importante e notoriamente orientata alla pace come Assisi, nasce proprio dalla volontà di sviluppare una cultura di prevenzione e di conoscenza che si diffonda capillarmente su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo sia il sistema sanitario che le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile”.
Il congresso sulla biosicurezza si avvale di un panel scientifico di altissimo livello, con esperti provenienti da ambiti chiave della biosicurezza, pronti a condividere esperienze, buone pratiche e visioni per costruire insieme un futuro più sicuro e resiliente.

Foto di TECNIC Bioprocess Solutions | via Unsplash

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock