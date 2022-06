Incendio a Bastia Umbra, fumo nero e vigili del fuoco sul posto (foto)

Incendio nella zona industriale di Bastia Umbra, una densa colonna di fumo nero che ha destato allarme e curiosità non solo nel bastiolo, ma fino al centro urbano della città di Assisi e lungo la Centrale Umbra. Numerose le chiamate ai pompieri arrivate da cittadini e automobilisti.

Sul posto, in via del lavoro, due squadre provenienti da Assisi e dalla centrale Perugia. “I vigili del fuoco – la nota dei pompieri – stanno operando a Bastia umbra presso una ditta di prefabbricati per un incendio che sta interessando alcuni materiali plastici di risulta stoccati all’esterno della struttura”. Al momento ignote le cause e non sembra ci siano persone coinvolte. Già un anno fa era scoppiato un incendio analogo nella stessa zona, mentre stamattina le fiamme erano divampate in un’officina di moto distruggendo uno dei mezzi.

Stamattina sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, polizia di stato e polizia locale. I pompieri, arrivati con tre mezzi, una campagnola e due autopompe a serbatoio, hanno spento la gran parte dell’incendio. Alcune fiamme prima dell’arrivo dei caschi rossi erano state spente da alcuni operai con un piccolo carrello antincendio. Sono ora in corso le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’incidente. (articolo in aggiornamento)

