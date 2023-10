Incredibile a Bastia Umbra, rubato il cancello di un condominio

È stato rubato un cancello di un condomino in via Todi a Bastia Umbra. A darne notizia alcuni residenti via social. Il furto sarebbe avvenuto nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 ottobre. Sconcerto e incredulità da parte dei residenti e di numerosi cittadini che soprattutto sempre sui social hanno appreso la notizia ed avviato una lunga discussione.

Furti che purtroppo nel territorio di Bastia Umbra, Assisi e zone limitrofe sembrano non conoscere sosta, ed ora riguardano anche addirittura l’arredamento esterno delle abitazioni. Necessari – su richiesta di chi segnala – controlli e verifiche, per la sicurezza e il sereno vivere.

