Natale di Bastia Umbra 2021, ricco calendario di iniziative fino al 6 gennaio 2022

Il Natale di Bastia Umbra 2021 si accende con un calendario ricco di iniziative dall’8 dicembre al 6 gennaio. Presentato in conferenza stampa il calendario delle iniziative della rassegna natalizia, dal titolo “Un Natale di Stelle”, con la grande stella cometa in Piazza Mazzini, lunga 24 metri ed alta 7 che sarà accesa l’8 dicembre alle 18.00, con l’accensione delle luminarie in tutta la città e proiezioni sulla Rocca Baglionesca. Bianche Presenze animeranno la Piazza con uno spettacolo itinerante, con figure che danzano, volano e stupiscono, renderanno la città un posto magico e surreale di luci e colori. Bella ed emozionante sarà la presentazione degli Alberi dell’Ente Palio, vere opere d’arte dei rionali per il concorso Alberi Artistici 2021 che renderanno per tutto il periodo delle feste unica la nostra città. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale vuole animare la città di iniziative natalizie artistiche e socio culturali coinvolgendo le realtà economiche e sociali locali, sostenendo un armonico e coordinato calendario di attività per coinvolgere nella magica atmosfera natalizia, tutti noi, nelle vie e nelle piazze della città e delle frazioni.

Tante sono le novità che coloreranno il Natale di Bastia Umbra 2021, grazie alle iniziative del Comune, delle associazioni del territorio, delle scuole, dei nidi comunali, della Ludoteca, e della Biblioteca Comunale. Tra le novità di quest’anno Little Christmas Village e Babbo Natale in Piazza, la Lotteria Città di Bastia promossa dalla Confcommercio con il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, Christmas Train il trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa, il Chiostro dei Presepi presso il Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna, con in mostra opere uniche sulla Natività e una rassegna di incontri tra cui l’arte dei presepi nel mondo”, e il Presepe vivente a Costano. Ma anche un fantastico viaggio per grandi e piccini, tra teatrini e burattini, tante storie da vivere, spettacoli teatrali, concerti, concerti jazz, il concerto Gospel, voci che catturano e conducono in un luogo magico. E quindi uscimmo a riveder le stelle con due appuntamenti per riscoprire Dante e le figure dantesche.

Tra la melodia degli zampognari, le emozioni del sorriso dei più piccini, l’atmosfera di un Natale di Stelle che è anche solidarietà, un Natale solidale con Croce Rossa Italiana Bastia Umbra per la raccolta fondi a sostenere l’associazione ORSA per bambini con Sindrome di Angelman. Un evento natalizio per la lotta alla violenza sulle donne con la partecipazione dell’Ass. RAV, Rete Donne Antiviolenza Onlus. Premiazione Torneo “RAV”, Accademia Calcio e Ente Palio S. Michele. Premiazione del torneo di calcio a 5 femminile. Tutti in campo con Accademia Calcio Bastia, torneo inclusivo di calcio in collaborazione con CSM USL Umbria 1 e 2.

Movimento e gioco con gli eventi sportivi per i piccoli e per i grandi, momenti spensierati anche all’aria aperta da vivere insieme sempre nel rispetto delle regole. Il 2 gennaio presso il Centro congressi Umbriafiere alle 17.30 il Concerto di Capodanno 2022, “Si riparte da Zero” con la Banda Musicale di Costano, e il 6 gennaio le befane arriveranno in piazza accompagnate da una sfilata di automobili storiche.

“E sarà Natale, abbiamo fatto rete, messo insieme la partecipazione di tanti soggetti del territorio – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – sempre nello spirito di coesione e condivisione per vivere la comunità come incontro, sempre e comunque nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia. È chiaro a tutti che non siamo ancora fuori da questa insidia, lo confermano i dati giornalieri e le forti preoccupazioni a livello mondiale ma cerchiamo di vivere queste festività natalizie come un “dono” come condivisione e come amore per il prossimo, aiutiamo le nostre attività facendo acquisti nel nostro territorio, continuiamo a far crescere la nostra Bastia anche di emozioni e umanità”.

Dopo la pausa dell’ultimo anno, il Natale di Bastia Umbra 2021 torna a splendere con la quinta edizione del concorso “Alberi

artistici dei 4 rioni” che prenderà il via mercoledì 8 dicembre 2021 dalle ore 18,00 in Piazza Mazzini. La manifestazione, nata nel 2016 da un’idea di Elisa Lestini (stilista e titolare di una attività commerciale) ha trovato sin da subito il gradimento dell’intera comunità bastiola riscontrando nel tempo uno strepitoso successo. L’evento è a cura dell’Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra rappresenta ormai un appuntamento significativo per tutto il territorio. Gli alberi, visitabili dall’8 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, saranno posizionati in 4 diversi aree della città: Rione S.Angelo: davanti alla Rocca Baglionesca.

Rione Moncioveta: in Piazzetta Cavour; Rione S. Rocco: davanti alla Chiesa di San Rocco; Rione Portella: in Via Firenze, di fronte all’arco della Portella

Eventi Continuativi del Natale a Bastia Umbra 2021

8 dicembre-6 gennaio | Piazza Mazzini

La Grande Stella Cometa

La grande stella cometa in Piazza Mazzini che lunga 24 metri ed alta 7 ti farà emozionare con le sue oltre 300.000 luci…

11-12, 18-19, 23-24 dicembre. Ore 15.00-20.00 | Centro storico e dintorni

Christmas Train

Il trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa!

7-11 Dicembre. Ore 16.00-19.00; 8 e 11 dicembre. Ore 10.00-12.00; 16.00-19.00) | Centro Giovanile S. Michele

Premio “Insula Romana”. Mostra concorso di pittura “Roberto Quacquarini”. A cura di Ass. Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria. In collaborazione con Pro Loco di Bastia U. e Ass. Culturale Gubbio Nautartis.

8-24 dicembre. Ore 16.30-19.30 | Piazza Mazzini

Little Christmas Village e Babbo Natale in Piazza

Anche quest’anno il nostro Santa Claus vi aspetterà in Piazza Mazzini per ricevere le letterine e dare in cambio qualche dolcetto (solo ai bambini buoni!)

A cura di Ass.ne Pro Loco Bastia Umbra

10 dicembre-6 gennaio. Ven-dom e festivi, ore 16,30-18,30 | Chiostro e Sala Espositiva Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna

Il Chiostro dei Presepi

Mostra di opere sulla Natività.

A cura del Comune di Bastia Umbra

18-19 dicembre. Ore 16.00-19.00 (più repliche) | Centro Storico

Tra Teatrini e Burattini il Natale dei Bambini.

Un fantastico viaggio per grandi e Piccini, alla scoperta di strani personaggi per le vie del centro storico… Tante storie da vivere con la bocca aperta e il naso all’insù.

Spettacoli del Natale a Bastia Umbra 2021

La Regina dei Ghiacci. Un’avventurosa narrazione all’interno del Castello di Ghiaccio della Regina (Piazza Mazzini)

Il Carretto di Fiabe racconta Cappuccetto Rosso. Uno spettacolo di teatro di figura sul carretto di Mario Mirabassi con Giancarlo Vulpes (Piazza Umberto I – Monastero)

La principessa ed il Ranocchio. Un coinvolgente spettacolo ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm (Piazza Umberto I – Auditorium)

Il Circo Pouët. Microcirco di Marionette, Burattini ed altri Affabulatori. Soggetto e regia di Francesca Montanari e Yoan Degeorge, a cura della Compagnia Pouët (Piazza Franchi)

Eventi del Natale a Bastia Umbra 2021

8 dicembre

Piazza Mazzini

ore 18.00 – Il Natale si accende

Apertura della manifestazione “Natale di Stelle” con accensione delle luminarie per tutta la Città e della grande stella cometa in Piazza Mazzini

Inaugurazione degli Alberi dell’Ente Palio. I quattro Rioni presentano le proprie opere per il concorso Alberi Artistici 2021.

ore 18.00 – Bianche Presenze | Compagnia Teatrale Accademia Creativa

Spettacolo itinerante dove figure che danzano, volano e stupiscono, rendono la città un posto magico e surreale di luci e colori.

9 dicembre

Piazza U. Fifi, Costano ore 21.00 – Venuta della Madonna | Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Rievocazione del “transito” della Madonna di Loreto e accensione del tradizionale “focone”.

10 dicembre

Piazza Mazzini

ore 10.00 – La Biblioteca regala Libri | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà libri per allietare le sere passate davanti al camino.

Chiostro e Sala espositiva delle Monache Benedettine

ore 16,00 – Inaugurazione “Il Chiostro dei Presepi”

Esposizione Temporanea di opere sulla Natività.

11 dicembre

Auditorium S. Angelo

ore 16.30 – Presentazione del libro | Ass. Casa Chiara Presentazione del libro “Il nostro Gesù” di G. Cimino, A. Ubaldi. Ediz. Luoghi Interiori

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

ore 16.30/19.30 – Arrivano gli Zampognari

Le melodie del Natale eseguite dai tradizionali zampognari in giro per la città.

Sala della Consulta Palazzo Comunale

ore 21.00 – “A riveder le stelle” | Pro Loco Bastia Umbra

Suggestioni e corrispondenze per una serata di Natale con Dante Alighieri. Il primo di due incontri dedicati al Sommo Poeta.

Chiesa Parrocchiale di Costano

ore 21.00 – Concerto di Natale | Ass. “Amici di Augusto”

Organo Luca Grosso e tromba Bruno Mancuso.

12 dicembre

Centro Storico

ore 10.30/12.00 – Bastia Workout Christmas Edition | APS Amici di Spello

un appassionante appuntamento per il Natale in movimento!

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Incontro. “I profumi di Natale” | Monache Benedettine di S. Anna

Conferenza che si svolgerà nella Sala San Benedetto in concomitanza con l’esposizione dei Presepi. Sarà allestita un banchetto per la vendita diretta dei prodotti del Monastero.

13 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Elmer e l’arcobaleno | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Un incontro per famiglie e bambini tra musica, storie, lingue e linguaggi. Lingue: Italiano e Portoghese Brasiliano. Musiche di Licia Di Domenico. In collaborazione con CIDIS Onlus e Cassa di Risparmio di Perugia.

14 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 16.30/18.00 – Laboratori creativi di Natale per bambini e ragazzi | Ludoteca Comunale “G. Rodari”.

Presso la sala espositiva delle Monache Benedettine Via Garibaldi.

16 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Posso entrare nel tuo club? | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Un incontro per famiglie e bambini tra musica, storie, lingue e linguaggi. Lingue: Italiano e Inglese. Musiche di Mattia Ambrogini. In collaborazione con CIDIS Onlus e Cassa di Risparmio di Perugia.

17 dicembre

Piazza Mazzini

ore 09.00/13.00 – Natale solidale | CRI Bastia Umbra

Visita l’esposizione e contribuisci alla raccolta fondi per sostenere l’associazione ORSA per bambini con Sindrome di Angelman.

ore 10.00 – La Biblioteca regala Libri | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà libri per allietare le sere passate davanti al camino.

18 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

ore 16.00/19.00 – Tra Teatrini e Burattini il Natale dei Bambini. Tante storie da vivere con la bocca aperta e il naso all’insù.

Auditorium S. Angelo

ore 17.00 – “a riveder le stelle” | Pro Loco Bastia Umbra

Suggestioni e corrispondenze per un secondo appuntamento natalizio con Dante Alighieri con la partecipazione del prof. Massimo Seriacopi .

ore 21.00 – Eduardo, serata d’onore | Ass. Teatrale Le Voci di Dentro e APS Merilin

Percorso musicale/teatro sulla vita e le opere di Eduardo De Filippo scritto ed ideato da Alberto Perrone e Alfredo Sirigatti con la supervisione di Gianni Bevilacqua. Ingresso gratuito

19 dicembre

Bastia Umbra – Assisi

ore 8.45 – Invernalissima | Aspa Bastia

43a edizione della storica “maratonina” ai piedi di Assisi. Mezza Maratona Nazionale certificata FIDAL.

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

ore 16.00/19.00 – Tra Teatrini e Burattini il Natale dei Bambini. Tante storie da vivere con la bocca aperta e il naso all’insù.

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Incontro. “L’arte dei presepi nel mondo” | Monache Benedettine di S. Anna

Evento presso la Sala Espositiva San Benedetto in concomitanza con l’esposizione dei Presepi. Sarà possibile acquistare direttamente i prodotti del Monastero.

Centro Giovanile S. Michele

ore 20.00 – Premiazione Torneo “RAV” | Accademia Calcio e Ente Palio S. Michele

Premiazione del torneo di calcio a 5 femminile. Evento natalizio solidale per la lotta alla violenza sulle donne. Con la partecipazione dell’Ass. RAV, Rete Donne Antiviolenza Onlus.

Piazza Mazzini – Chiesa S. Michele

ore 21.00 – Note come Stelle | Ass. Corale Città di Bastia

Uno spettacolo dove si alterneranno le voci bianche del Coro Aurora diretto da Stefania Piccardi e le formazioni del Coro Città di Bastia, dirette da Piero Caraba. Al pianoforte Federica Marchionni e Paola Ceccarelli, al flauto Francesca Panzolini. Ingresso gratuito

20 dicembre

Stadio “Gabrielli” di Ospedalicchio

ore 16.00 – Tutti in campo | Accademia Calcio Bastia

Torneo inclusivo di calcio in collaborazione con CSM USL Umbria 1 e 2.

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – BiblioTombola di Natale | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Maxi Tombola con premi per i più piccini, dai 5 anni in su, a cura della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e Sistema Museo

Auditorium S. Angelo

ore 20.30 – Concerto di Natale | Ass. Faremusica

Concerto di Natale degli allievi della Scuola di musica comunale di Bastia Umbra.

Ingresso gratuito

21 dicembre

Auditorium S. Angelo

ore 21.00 – Almost Jazz. Instrumental 7tet | Ass. Il Giunco

Concerto Jazz di beneficenza per raccolta fondi in favore dell’Associazione Il Giunco.

22 dicembre

Scuola dell’Infanzia “G. Paolo II”

ore 18.00 – Tombolata di Natale Online

Tombolata online rivolta alle famiglie della scuola.

Piazza Mazzini – Chiesa S. Michele

ore 20.00 – Concerto Gospel “The Angels Gospel Choir”

E poi improvvisamente come dal cielo, arrivano delle voci sempre più forti, delle melodie che catturano e ci conducono In un luogo magico. A noi non resta che seguire questa musica e lasciarci andare alle emozioni. Ingresso gratuito

23 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Piazza Mazzini

ore 18.00 – Bianche Presenze | Compagnia Teatrale Accademia Creativa

Spettacolo itinerante dove figure che danzano, volano e stupiscono, rendono la città un posto magico e surreale di luci e colori.

Auditorium S. Angelo

ore 21.00 – Concerto “Viaggio al Regno Natale” | Coro Aurora

Il Coro Aurora di Stefania Piccardi eseguirà di Tullio Visioli “Viaggio al regno Natale”, operina per coro di voci bianche. Al flauto Francesca Panzolini e al pianoforte Federica Marchionni.

24 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Centro sociale Campiglione

ore 16.00 – Arriva Babbo Natale! | Centro Sociale Campiglione

La carovana di Santa Claus fa tappa a Campiglione per donare dolciumi e felicità a grandi e piccini.

26 dicembre

Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

ore 17.00/22.00 – Presepe vivente 2021 | Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Vivi l’emozione della Natività per la prima volta a Costano.

29 dicembre

Auditorium S. Angelo

ore 21.00 – Concerto. Almost Christmas | Ass. Faremusica

Dalla tradizione jazzistica americana, alle composizioni originali che caratterizzano il suono del quartetto, fino alle song natalizie che scaldano il cuore. Elisa Tonelli, voce. Lorenzo Bisogno, sax. Massimo Pucciarini, pianoforte. Marco Marino, contrabbasso. Ingresso gratuito

31 dicembre

Auditorium Sant’Angelo

ore 11.00 – Brindisi di Mezzogiorno | Ass. Teatro dell’Isola Romana

2 gennaio

Centro congressi Umbriafiere

ore 17.30 – Concerto di Capodanno 2022: si riparte da Zero | Banda Musicale di Costano

Esibizione della storica Banda cittadina, che presenterà una variegata selezione musicale dai repertori di Beethoven, Pusceddu, Renato Zero, De André e Ambrosi. Ingresso gratuito

3 gennaio

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – L’Accademia delle Befane | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Letture e laboratori per bambini.

4 gennaio

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.30 – Incontro. “LA Tradizione dei Magi” | Monache Benedettine di Sant’Anna.

Durante l’incontro sarà allestito un banchetto per la vendita diretta dei prodotti del Monastero.

dal 4 al 6 gennaio

Impianti sportivi di Bastia

Torneo interregionale BeHappyFania | Accademia Calcio Bastia

Torneo interregionale di Calcio Categoria Pulcini 2012

5 gennaio

Centro Sociale Campiglione

ore 16.00 – Arriva la Befana! | Centro Sociale Campiglione

Dopo Babbo Natale anche la Befana farà tappa a Campiglione per donare dolciumi e felicità a grandi e piccini.

Sala Espositiva delle Monache Benedettine, via Garibaldi

ore 17,00 – “Antiche ricette delle Monache”

Presentazione del libro di Bertoni Editore

a cura del Monastero benedettino di S.Anna e del Comune di Bastia Umbra

6 gennaio

Centro Storico

ore 16.00 – Befane d’epoca

Quest’anno le befane arrivano in Piazza a Bastia accompagnate da una sfilata di automobili storiche. In collaborazione con Automotoclub Storico Assisano

Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

ore 17.00/22.00 – Presepe vivente 2021 | Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Vivi l’emozione della Natività per la prima volta a Costano

Palestra GMP Powerlifting, V. delle Ginestre, 19

ore 15.00 – Xmas Lifting | ASD APS Merilin

Atleti di differenti categorie di peso si sfideranno nel sollevare quanti più kg possibile nelle 3 prove che caratterizzano il Powerlifting: squat, panca e stacco da terra.

Foto di Clem Onojeghuo | via Unsplash

© Riproduzione riservata