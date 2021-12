Presepi ad Assisi 2021, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto

Sono tanti i presepi ad Assisi 2021. Dalle Natività viventi alle mostre, il programma di quelli presenti nel centro storico e nelle frazioni secondo il programma del Natale ad Assisi 2021. Dall’8 dicembre al 9 gennaio Assisi città presepe propone proiezioni sulle principali chiese e palazzi della città, nello specifico sulla Cattedrale di San Rufino, sulla Basilica di Santa Chiara, in Piazza del Comune, sulla Basilica Superiore di San Francesco e sull’abbazia di San Pietro. Il videomapping sarà visibile tutte le sere, con nuove proiezioni oltre a quelle dell’anno scorso: nello specifico, l’ ”Annunciazione” sulla Cattedrale di San Rufino, la “Natività” sulla Basilica di San Francesco, unitamente alle nuove riproduzioni sulle facciate della Basilica di Santa Chiara con la “Visitazione della Beata Vergine Maria”, dell’Abbazia di San Pietro con l’“Adorazione dei Magi” e dei palazzi di Piazza del Comune con suggestive animazioni architetturali.

Il programma dei presepi ad Assisi 2021 veri e propri parte dal 7 dicembre al 6 gennaio con il Presepe illustrato di Mario Sciarra Santa Maria degli Angeli Palazzo del Capitano del Perdono. L’artista Mario Sciarra, attraverso 25 tavole in carboncino, ricrea le suggestioni della Natività e dei suoi protagonisti. L’iniziativa, a cura dell’Associazione “La Casa degli Artisti” di Perugia, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Dall’8 dicembre al 9 gennaio torna il presepe artistico napoletano del Settecento nella Sala Palazzo del Capitano del Popolo dalle 10 alle 21. L’opera, a cura di Antonietta Mancinelli, rispecchia lo stile e la tradizione presepistica napoletana e offre insieme alla Natività uno spaccato di vita popolare estremamente vivo ed affollato di pastori dove la realtà è colta con occhio sorridente e bonario.

Nelle stesse date (8 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022), tra i presepi ad Assisi 2021 anche il Presepe del Colle del Paradiso sul Prato Basilica Superiore di San Francesco. Ideato da Carlo Angeletti con passione e grande senso della tradizione fin dal 1995, è realizzato grazie alla collaborazione di familiari e amici e alla disponibilità del Sacro Convento ed è visibile giorno e notte sul prato della Basilica. Sempre visibile, Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, il presepe a cura della Pro Loco Santa Maria degli Angeli. Dal 18 dicembre al 9 gennaio, la 15′ edizione della Mostra d’Arte Presepiale alla Galleria Le Logge: un appuntamento consueto per Assisi, che vede in esposizione numerosi presepi artigianali provenienti da più parti d’Italia, curata dalla Confcommercio Assisi. A Santa Maria degli Angeli dall’8 dicembre al 6 gennaio torna anche “Assisi Città dei Presepi”, i Priori e l’Arte Presepiale, al palazzo del Capitano del Perdono (DigiPASS). La mostra è aperta dal giovedì alla domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La mostra di presepi è a cura dell’Associazione Priori del Piatto di S. Antonio, Associazione Presepisti Angelani, DigiPASS Assisi, Cooperativa FARE. Sempre a Santa Maria, nel chiostro della Basilica Papale, la mostra “Presepi sotto le stelle”.

Dal 24 dicembre al 7 gennaio (con chiusure lunedì e martedì e il 31 dicembre e l’1 gennaio), all’Orto degli Aghi in via Porta Perlici 6, nel programma dei presepi ad Assisi 2021 torna la Natività Assisiate in Presepio, la Natività d’ispirazione francescana, nell’Assisi

medievale a lume di candela, con personaggi in costumi d’epoca e corredo in punto Assisi. Allestimento: Assisium, Parte de Sopra, Parte

de Sotto, Accademia Punto Assisi, Cattedrale di S. Rufino. A cura di Giampiero Italiani. Per visite su appuntamento, anche per gruppi: 320 7254714. A Rivotorto, dal 24 dicembre al 9 gennaio, oltre ai presepi realizzati dai cittadini, dalle scuole e dalle associazioni locali, allestiti per le vie del centro storico di Assisi, a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, torna anche il presepe, allestito nel Sacro Tugurio di San Francesco (dal 7 dicembre). Infine, nel programma dei presepi ad Assisi 2021, c’è al momento un solo presepe vivente: si terrà il 26 ad Armenzano, dalle 16:30 alle 19, acura della Pro Loco Armenzano.

