Palio de San Michele 2022, il Rione San Rocco chiude le sfilate con “Quantestorie”

Lunedì 26 settembre il Rione San Rocco ha finalmente vinto le avversità del maltempo chiudendo le sfilate del Palio de San Michele 2022 con “Quantestorie”. Simone Ercolani per la prima volta al timone del Rione San Rocco, ha descritto il proprio stato d’animo prima della sfilata. “Ho sempre sfilato tra balletti e scene dove ho interpretato più ruoli. Questa per me è una prima volta nella prima volta e non so ancora che tipo di stato d’animo avrò. Tuttavia, guardando gli altri capitani in questi tre giorni, ho visto nei loro occhi l’emozione, l’amore, qualcosa che ha a che fare con i brividi. È questo quello a cui andrò incontro, ne sono sicuro… “

“Quantestorie” ti aspetti da questa sfilata? “Quantestorie è una sfilata che parla di tante storie che non hanno né un inizio e né una fine. È stata concepita con quest’idea: ogni giorno, ogni anno, ogni momento è una nuova unica storia. Stasera abbiamo quest’occasione, riscrivere la storia del nostro rione ed è per questo che sono sicuro che sarà una bellissima sfilata. Posso garantire al pubblico che si divertirà moltissimo e poi, il finale sarà un crescendo. Ai miei rionali ho solo detto: siate quello che siete e tutto andrà per il meglio. Divertitevi ragazzi, divertiamoci insieme… Dall’alto vi guarderò con il sorriso nel cuore… Forza San Rocco!”.

Intanto il Rione Sant’Angelo vince i giochi dopo 19 anni. La classifica finale dei Giochi del Palio de San Michele: 1° posto Sant’Angelo con 15 punti; 2° posto Moncioveta con 11 punti; 3° posto Portella con 10 punti; 4° posto San Rocco con 8 punti.

TRAMA: QUANTESTORIE

“Meno rapporti umani e più desiderio di apparire. Meno interiorità e più esteriorità. A volte, cercando di sembrare ciò che non siamo, dimentichiamo di essere quello che siamo veramente. Ma il nostro posto è qui, da vivere giorno dopo giorno, facendo vedere che ci teniamo. Perché le cose accadono, ognuna con il suo tempo. E allora tutto diventa fantastico. Esiste un mondo, un’idea, un sogno… Si chiama “QUANTESTORIE”, si dice e si scrive “tutto attaccato”! Perché le storie sono tutte unite fra di loro, saldate, attaccate, perché tutte le storie sono sempre la stessa storia che inizia con “C’era una volta” e questa è una di quelle…”

In tarda serata, in presenza del notaio Mario Biavati, il Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, il Coordinatore Alioscha Menghi e i capitani dei 4 rioni (Michele Betti del Rione Moncioveta, Elisa Frappini del Rione Portella, Simone Ercolani del Rione San Rocco e Saverio Pagliaccia del Rione Sant’Angelo) hanno ricevuto la giuria 2022, composta da: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice), Pio Stellaccio (attore) e Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design) per tutte le operazioni di voto. Dopo aver consegnato al notaio la busta sigillata, che sarà aperta il 28 settembre, la giuria tecnica ha diramato le nomination ufficiali del Palio de San Michele 2022 per i premi “Monica Petrini” (miglior attore), “Stella nascente” (miglior giovane attore) e miglior carro.

NOMINATION PREMIO MONICA PETRINI:

Rione Moncioveta: Aurora Panzolini

Rione Portella: Arbi Delishi

Rione San Rocco: Federica Zucchi

Rione Sant’Angelo: Tommaso Gennari

NOMINATION PREMIO STELLA NASCENTE:

Rione Moncioveta: Mini ingranaggi

Rione Portella: Gruppo salva Tommy, i topolini

Rione San Rocco: Gruppo bimbi Specchio

Rione Sant’Angelo: Folletti Maligni

NOMINATION PREMIO AL MIGLIOR CARRO:

Rione Moncioveta: Carro Tetti – Apertura Spettacolo

Rione Portella: Carro casa di Tommy (Uccello)

Rione San Rocco: Carro del Ragno

Rione Sant’Angelo: Carro Razzo Finale

