Lamberto Marcantonini: “Vogliamo terminare il lavoro cominciato 5 anni fa”(video)

Lamberto Marcantonini ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Bettona per le elezioni amministrative 2021, che si terranno il 3-4 ottobre prossimi. Di seguito la sua presentazione video *

“Ho deciso di ricandidarmi a sindaco perché una parte della squadra uscente, insieme ad altre persone che si sono presentate per formare una nuova squadra, mi hanno chiesto di terminare il lavoro iniziato cinque anni fa. Vogliamo mettere a frutto iniziative per lo sport outdoor, per il turismo, per la cultura e il vivere bene a Bettona. Vogliamo pubblicizzare questo territorio perché lo sviluppo sia green e pulito e soprattutto che Bettona sia un attrattore per la vita all’aera aperta e la salute”.

Per Lamberto Marcantonini, “dobbiamo sviluppare e pubblicizzare attrattori. Oltre a star bene noi, dobbiamo far capire al mondo esterno che la comunicazione è importante. Nella passata amministrazione avevamo questa lacuna, dovevamo migliorare le infrastrutture e le necessità che guidano un ente comunale, come scuole e strade. E visto che questo sistema è stato completato dobbiamo riattivare il vivere bene e la comunicazione”.

“In questi ultimi cinque anni i cittadini si sono resi conto di vicinanza, hanno visto opere e vicinanza pandemia, hanno visto tutto quello che abbiamo fatto per scuola e sociale, siamo squadra c4redibile con esperienza e competenza . Per darci il voto – conclude Lamberto Marcantonini – fate una croce sopra il simbolo del Quadrifoglio e scrivete il cognome del candidato della lista preferito”.

* Il sindaco uscente e candidato Lamberto Marcantonini ha scelto di presentarsi con un breve comunicato stampa e un video che AssisiNews pubblica in quanto il candidato ha scelto di pubblicizzarsi tramite AssisiNews e/o AssisiSport acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dello scorso 4 giugno 2021.

