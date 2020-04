Ospedale di Assisi, non si ferma la solidarietà: un ristorante offre il pranzo di Pasqua

La Pro Loco di Collemancio dona mascherine FFP2 e tute di secondo livello al Pronto Soccorso dell’ospedale di Assisi. Una donazione cospicua e molto preziosa per il valore del materiale donato, consegnata ieri mattina, venerdì 10 aprile, al personale della struttura ospedaliera assisana. Tante le associazioni e le azienda che si sono adoperate per il Pronto Soccorso di Assisi. Donazione di mascherine arrivata al Pronto Soccorso di Assisi anche dalla ditta Novella Confezioni: “Il Pronto Soccorso di Assisi ringrazia Domenico, Francesco e Monica per averci donato delle fantastiche mascherine da loro prodotte!” – il messaggio diffuso via social.

E anche AssisiNews nei giorni scorsi ha voluto contribuire donando alcune mascherine protettive ritirate a domicilio da un addetto e consegnate al personale del Pronto Soccorso in segno di vicinanza. “Ringraziamo di cuore la redazione di AssisiNews/AssisiSport che ha donato al Pronto Soccorso di Assisi mascherine protettive per contrastare l’emergenza Covid-19. Grazie al direttore e a tutto lo staff del giornale online che ogni giorno ci tiene informati. #andàtuttobene” – il messaggio arrivato in redazione. E sempre per il Pronto Soccorso di Assisi un’importante iniziativa arriva dall’Hotel Ristorante La Rocca di Assisi che nel giorno di Pasqua offrirà gratuitamente il pranzo a tutto il personale del comparto assisiate.

Per l’ospedale di Assisi si erano già mobilitate le associazioni locali (il Rotary e la Festa degli Angeli, ma anche l’Interact club – il “settore giovanile” del Rotary, i cui iscritti hanno dai 12 ai 18 anni, il Moto club “Città di Assisi”, il Circolo del Subasio e l’associazione “Il Giunco”, il gruppo amanti fuoristrada “Lupi del Subasio”, ma anche le associazioni angelane, aziende e privati cittadini) che avevano raccolto fondi per l’acquisto del ventilatore polmonare non invasivo. La raccolta, che ha superato quota diecimila euro, ora continua per l’acquisto di un elettrocardiografo il cui costo è di 2750 euro più Iva. Continua anche la raccolta della Festa degli Angeli, che ha deciso di destinare i fondi raccolti sempre per l’ospedale assisano, dove c’è necessità di materiale di protezione per tutti gli operatori sanitari. Attraverso la Betatex di Bastia Umbra, un responsabile della locale Protezione Civile ha già consegnato un primo stock di mascherine ‘Festa degli Angeli’.

Infine il responsabile dell’U.O. Medicina di Assisi, dottor Manuel Monti, unitamente alla caposala Lorena Trabalza e al coordinatore del Pronto Soccorso Vittorio Giulivi ringraziano il Comune di Assisi che ha donato all’ospedale di Assisi più di 500 mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale. “Un gesto di vicinanza tangibile e concreta particolarmente apprezzato da tutti gli operatori socio sanitari – spiegano dall’ospedale di Assisi, i cui operatori ringraziano anche i volontari della Protezione Civile per aver consegnato il materiale.