Turisti ad Assisi, boom in estate con oltre un milione di presenze

Oltre 1 milione di turisti ad Assisi nei tre principali mesi estivi e il pienone a tutti i principali eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio nell’ambito di “Assisi Estate 2024”. Dopo i dati dei primi sette mesi, arrivano nuovi numeri, resi noti dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi, derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone, quest’anno ancor più sofisticato, gestito da società specializzate nel settore come Tim e Olivetti e attivato da tempo dall’ente.

L’analisi sui turisti ad Assisi è stata effettuata sui tre mesi clou dell’estate, considerando in particolare il periodo che va dal 1° luglio al 22 settembre 2024. I dati parlano di oltre 1 milione di turisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, in soli 84 giorni. Il mese più importante finora è stato agosto, con settembre che presenta un trend in forte ascesa proprio in questi giorni. Un netto incremento rispetto alla rilevazione 2023, fatta sempre con lo stesso sistema, che indicava circa 800mila presenze turistiche in quattro mesi, cioè da giugno a settembre. In questo contesto, grande successo ha riscosso “Assisi Estate 2024”, cartellone di eventi promossi in città da giugno a settembre, con oltre 200 iniziative principali e decine collaterali, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio, grazie alle quali, praticamente ogni giorno, sono stati proposti almeno un appuntamento o un’attrazione a cittadini e turisti.

Straordinario l’accesso ai musei civici, con la Rocca Maggiore che ha battuto tutti i record con circa 31mila ingressi dal 1° giugno al 22 settembre. Ottimi risultati anche per il Foro Romano con circa 19.500 utenti, la Pinacoteca con oltre 12.600 e la Torre del Popolo con quasi 11mila ingressi. La navetta elettrica, che consente un eco tour alla scoperta delle bellezze e del circuito museale della città, ha registrato oltre 9.300 utenti dal 1° giugno al 20 settembre. Molto apprezzata la rassegna “Note di Assisi”, musica e spettacolo in piazza, con 23 serate e oltre 12mila spettatori complessivi. Ottimo debutto per “Cinema alla Rocca”, evento alla prima edizione che ha proposto, nel suggestivo Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore, la proiezione sotto le stelle dei miglior film dell’anno e di grandi classici della cinematografia mondiale, in collaborazione con il Cinema Esperia: circa 1.370 gli ingressi, con una media di 50 spettatori a serata.

Successo anche per la grande musica nello spettacolare palcoscenico naturale della Rocca Maggiore: oltre 10mila persone per i concerti e gli artisti di Riverock e circa 4.500 per Suoni Controvento, con Cristiano De André e Mr Rain che hanno incantato il pubblico. Bene anche gli eventi di Cambio Festival, con oltre 5mila presenze per concerti in angoli suggestivi di città e territorio e la seconda edizione di DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria, che ha conquistato oltre 3mila persone in cinque giorni, da tutta Italia, con la grande chiusura legata alle iniziative per i 40 anni di attività dell’Ensemble Micrologus. Tutto esaurito anche per le iniziative promosse nell’ambito del progetto “Assisi le pietre parlano”, come Segnaletica per occhi spenti” e Città di Poeti. Anche le attività per i più piccoli hanno registrato numeri importanti: tante presenze per Birba chi legge, mentre la manifestazione BiblioRimando, promossa dalla Biblioteca comunale fra letture e giochi sul territorio, insieme a genitori e nonni, ha coinvolto circa 200 bambini e oltre 100 adulti.

Ottimi risultati per le attività escursionistiche “Alla scoperta del Monte Subasio”, con circa 1.200 adesioni: un numero importante, che comprende tanti turisti italiani e stranieri (pari a circa al 30%) e turisti di prossimità, provenienti cioè da tutta l’Umbria, affascinati dalle bellezze del Parco del Monte Subasio, nonché dalla qualità del programma offerto. Positivo anche il cartellone escursionistico dedicato a bambini e famiglie “Scopriamo il bosco e gli animali del Subasio”, presso il Centro recupero fauna selvatica a Colpernieri, che ha coinvolto 215 persone fra bambini e genitori. Importanti anche i numeri web e social di “Assisi Estate 2024”: 4,3 milioni di visualizzazioni, oltre 1 milione di utenti unici raggiunti e 1,8 milioni di visualizzazioni complete dei video promozionali per le campagne di promozione degli eventi dell’estate assisana, attraverso le pagine social ufficiali del turismo del Comune di Assisi (Visit Assisi su Facebook e Visit Assisi Official su Instagram).

Anche il sito internet dedicato esclusivamente al programma degli eventi estivi (www.assisiestate.it), ha ottenuto risultati importanti, con oltre 7.200 utenti unici. Accanto a tutto ciò, c’è stata una netta crescita delle pagine social: 29.200 followers (4.000 in più) e oltre 41mila visite alla pagina Facebook e su Instagram quasi 20mila followers (4.100 in più) e circa 27mila visite al profilo. “La nostra città – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – continua a crescere e a segnare record storici sul fronte delle presenze turistiche. Sono sempre più le persone che, da tutta Italia e dall’estero, scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze estive. Assisi è sempre più meta ideale per tutti i tipi di visitatori, grazie a eventi e attrazioni di qualità e a una strategia di promozione capace agganciare un pubblico trasversale. Si conferma regina del turismo umbro e traino fondamentale per il flusso turistico regionale, con ricadute importanti su tutto il territorio”. Il tutto in attesa del Natale di cui sono già noti i primi eventi in programma.

