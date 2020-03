Calendimaggio 2020 di Assisi, dal 20 marzo bandiere alle finestre per salutare la primavera

L’obiettivo è di realizzare comunque il Calendimaggio 2020 di Assisi, anche se al momento non è dato sapere quanto dureranno le restrizioni. Per questo, oltre a vestire comunque a festa la città esponendo le bandiere di parte dal 20 marzo, ci sarà una nuova riunione il 26 marzo, per capire l’evolversi della pandemia (e delle restrizioni). Di seguito la nota ufficiale firmata dal presidente Giorgio Bonamente.

“In data 16 marzo 2020 il Consiglio Direttivo dell’Ente, i Priori Maggiori e i Gran Cancellari delle Parti hanno effettuato una video conferenza, svoltasi dalle ore 16 alle 17.30, per esaminare congiuntamente la situazione e per adottare le disposizioni necessarie riguardo alle attività delle Parti. Alla video conferenza ha portato il suo

saluto e il suo contributo anche la sig.ra Sindaco ing. Stefania Proietti”.

Correlato: Calendimaggio della vita, torna la sfida benefica tra Sopra e Sotto

“Il Consiglio e i Rappresentanti delle Parti hanno preso atto preliminarmente del permanere della situazione sanitaria e della vigenza delle norme contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui combinato disposto comporta la sospensione di ogni attività delle Parti fino alla data del 3 aprile. Il Direttivo e le Parti ritengono opportuno riunirsi nuovamente in videoconferenza, in data 26 marzo, per una valutazione complessiva della situazione e per dare indicazioni precise sull’effettuazione dell’edizione 2020 del Calendimaggio, sulla sua data e sulle sue modalità”.

“Tutti gli intervenuti hanno espresso la volontà di assicurare al Calendimaggio la continuità e la presenza nella comunità cittadina al massimo grado e colla massima tempestività possibili, nella consapevolezza del profondo radicamento della manifestazione non solo nei Partaioli, ma anche nel tessuto umano e culturale che attraversa la città.

A riguardo, si è preso atto con viva soddisfazione dell’iniziativa delle Parti consistente nella esposizione delle bandiere a partire dal 20 marzo, giorno di inizio di Primavera; è stato altresì conferito l’incarico al Cerimoniere dell’Ente, Stefano Venarucci di realizzare un progetto di presentazione virtuale degli aspetti significativi del Calendimaggio 2020 di Assisi su siti e su canali social”.