Cena Propiziatoria 2020, Magnifica e Nobilissima festeggiano online

Gli appuntamenti in programma stasera, 30 aprile; Sotto pubblica anche il Magnifico, Sopra riparte con il progetto delle bandiere

Il Calendimaggio di Assisi è annullato e non si farà. Ma, ai tempi del coronavirus, i partaioli mantengono vivo lo spirito, con la cena propiziatoria 2020 che si fa online e a distanza.

La Magnifica Parte de Sotto apre i festeggiamenti alle 19 con il cuoco Claudio Piermaria e il sommelier Lorenzo Brizi che aiuteranno i magnifici partaioli a preparare pasta alla gricia e frittelle di mele. Prevista anche musica, con i dj set di Franco B e dj Prez. Torna anche l’edizione 2020 del Magnifico: “Nell’impossibilità di distribuire stampe cartacee, la Magnifica e non si ferma e ha deciso di dare vita a Il Magnifico online”. La pubblicazione è raggiungibile direttamente a questo link.

“Molte volte non ricordiamo se abbiamo vinto o perso – scrive il Magnifico Priore Simone Menichelli – sempre però ci ricordiamo se siamo stati bene, se è stato un buon Calendimaggio. Ed è proprio questo che dobbiamo preservare durante l’assurda ed epocale fase storica che stiamo attraversando. La risposta e le proposte dei vari partaioli con le varie iniziative è stata davvero commovente: emozioni, musica, goliardia e poesia. Non è forse anche questo Calendimaggio?”.

La Nobilissima Parte de Sopra apre i festeggiamenti alle 18:30 con la diretta facebook della quarta puntata di “MAI DIRE GMT”.. “In occasione della cena propiziatoria 2020 che purtroppo non si farà, abbiamo deciso di tenere comunque alto il livello alcolico chiamando quindi come ospiti: IL MESSIA Paolo Banditella, PICCOLEZZA Marco Tolova Aristei e IL PRIORETTO Giordano Valecchi…”, si legge in una nota, che preannuncia un quarto ospite a sorpresa. A seguire la diretta Facebook con Vallesi, e dalle 20 circa BluBrother3, con una diretta Instagram sulla pagina @blubrothersnpds. A mezzanotte infine, Cantamaggio, sul canale YouTube della Nobilissima Parte de Sopra.

Grazie alle “sapienti mani” della Nobilissima Sartoria, inoltre, sta ripartendo il progetto delle bandiere. “Le nostre sarte, nelle proprie case sono pronte a mettersi al lavoro!”, scrive la Nobilissima nella sua pagina Faceboook. Il “prototipo” è quello reperibile online, I referenti per le prenotazioni sono Nadia Roscini Vitali 3333635466; Lucio Biondi 3498652001; Alessandra Borrini 3451884144; Valentina Matteucci 3498668531″.