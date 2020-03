La rubrica ricette di AssisiNews ‘raddoppia’ grazie alla collaborazione con Laura Malfatto

La rubrica ricette di AssisiNews, quotidiano online che da marzo 2019 ha ‘bissato’ con AssisiSport, si arricchisce di un’importante collaborazione. “Sin dalla sua nascita AssisiNews si è dimostrato sensibile alle esigenze dei lettori e del territorio – spiega il direttore Stefano Berti Nulli – e così, a fianco della rubrica sagre e manifestazioni per gli eventi del territorio, offre anche una finestra sulle farmacie aperte ad Assisi/Bastia/Bettona/Cannara e in Umbria, la pagina per gli animali smarriti e la rubrica meteo, quest’ultima curata da Luca Tiberti, laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia nel 2010 all’Università di Bologna, originario di Foligno e residente a Santa Maria degli Angeli”.

Da circa un anno, nata in sordina e ben presto diventata un grande successo anche grazie alla collaborazione dei lettori che possono inviare le loro ricette a info@assisinews.it, AssisiNews ha una sua rubrica ricette, che ottiene ora la disponibilità di Laura Malfatto a curare una rubrica di ricette a 360°. Assisana, giornalista professionista, esperienze professionali per Tef Channel, Giornale dell’Umbria e Nazione Toscana, è stata tra l’altro ideatrice, autrice e conduttrice del format “Campagna Amica” trasmissione di 50 Canale incentrata sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Per Gambero Rosso (SKY canale 410), Laura Malfatto ha curato la trasmissione “Cucina di Bordo”, format televisivo volto a divulgare la cultura alimentare ed in particolare la conoscenza dei prodotti ittici italiani. Dalla passione per la cucina nasce GiustaDiSale (Instagram/Facebook), una pagina dedicata a “Tutto ciò che ha gusto”.