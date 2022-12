Addio a Piero Zucchi, Parte de Sotto piange il suo storico Priore. È mancato, nella giornata del 23 dicembre, uno dei ‘saggi’ della Parte. Piero Zucchi, che in realtà s chiamava Pierdomenico, è stato per anni Priore della Magnifica e partaiolo attivo. (Continua dopo la foto)

Non aveva rinunciato alla Festa, tant’è che nel Calendimaggio 2018 il corteo del primo giorno lo aveva visto protagonista insieme alla moglie, Vittoria Bernardini in Zucchi, anch’ella nel frattempo scomparsa, applaudito anche dai partaioli blu. A ricordare il più anziano partaiolo dei ‘rossi’ è Massimiliano Della Vedova, priore della Magnifica Parte de Sotto, nella sua pagina Facebook, pubblicando una foto del 2018: “È stato un orgoglio e un onore condividere questo momento con te: me lo porterò dietro come uno dei ricordi più belli di calendimaggi. Grazie Priore, da oggi tutta la Magnifica Parte de Sotto sarà più sola senza di te”.

“La Magnifica Parte de Sotto si stringe al lutto della famiglia Zucchi per la perdita dell’amato Piero. Un abbraccio a Paolo, Chico e Chica! Si separa da noi il personaggio storico della Parte, ci lascia oggi il nostro Priore. Terremo di te sempre un ricordo di autentica bellezza e di incondizionato affetto per tutto ciò che ci hai consegnato, per tutto ciò che sei stato: un padre per molti, un nonno per tutti, un uomo innamorato della festa. Già la tua mano sarà in quella della tua Vittoria. La Parte de Sotto sventola rosso il suo fazzoletto!” – il post social della Magnifica.

Le esequie di Piero Zucchi si terranno domani, 24 dicembre, alle 14.30 a Santa Maria Maggiore. Alla famiglia Zucchi le condoglianze anche del gruppo editoriale Assisi News.

Foto: Mauro Berti, Gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata