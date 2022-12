Capodanno in Umbria 2023, le offerte e gli eventi nel cuore verde d’Italia

Da Assisi a Norcia, passando per Foligno, Perugia, Spoleto e Orvieto, le idee quasi last minute per San Silvestro

Ricco il programma del Capodanno in Umbria 2023: tra le offerte e gli eventi per passare l’inizio del 2023 nel cuore verde d’Italia, c’è ovviamente Assisi (qui il programma delle iniziative nella città serafica), ma molte iniziative nelle principali città dell’Umbria. Di seguito gli eventi principali previsti in Umbria per la notte del 31 dicembre 2019: ad Assisi, la mezzanotte si aspetta in piazza il 31 dicembre a partire dalle dalle 22.30 con il tradizionale concerto di Capodanno, una serata indimenticabile in attesa del Nuovo Anno con la Outside Band, un live show a 360° tra musica pop, rock e dance non stop con Annalisa Becchetti – voce; Francesco Bruni – chitarre; Lino De Rosa – basso (ha collaborato con Frankie Hi Nrg, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Andrea Bocelli,e tanti altri artisti) e Nicola Polidori – batteria.

Tra le iniziative natalizie 2022-2023 a Perugia, il capodanno in diretta su Rai 1: il capoluogo umbro è infatti al centro de “L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo”. L’evento, “occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria, che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia”, conclude la nota. Nella zona del Lago Trasimeno, a Città della Pieve nella Notte di San Silvestro l’appuntamento è in Piazza Plebiscito per festeggiare e brindare insieme il Capodanno, mentre a Passignano è in programma il concerto di Capodanno della Trasimeno Big Band

A Foligno il Capodanno 2023 in Umbria vede tornare, dopo due anni di stop, la grande emozione del Capodanno in piazza della Repubblica con “Paiper New year 2023”. Musica, intrattenimento, spettacolo, esibizioni ed ospiti d’eccezione sono gli ingredienti con cui la città della Quintana intende festeggiare il nuovo anno. E lo farà con due serate, il 30 e 31 dicembre, organizzate dal Paiper in piazza della Repubblica. Oltre a diverse sorprese in programma che ancora non sono state svelate, il 30 dicembre sarà Gazebo a salire sul palco di piazza della Repubblica. Sempre venerdì sera spazio pure ad altri due artisti, ovvero gli umbri Roberto Giglioni e Moà. Ad esibirsi invece la notte di San Silvestro saranno gli Snap!. Nomi di un certo calibro, insieme, come detto, ad altre performance di tanti altri artisti, per due serate di festa gratuite condotte da Mauro Silvestri e Manuela Marinangeli.

A Norcia tra gli eventi del Natale 2022 non mancherà il Capodanno 2023 in piazza con brindisi e fuochi d’artificio. L’appuntamento è dalle 23 in piazza San Benedetto. Orvieto eventi speciali sono previsti per dare l’addio (“senza alcun rimpianto”, dicono gli organizzatori) al 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023 con la speranza che sia un anno migliore. Protagonisti della serata, sul sagrato del Duomo di Orvieto, saranno i Funk Off dalle 23.59, mentre nel pomeriggio sempre del 31 dicembre dalle 18.30 al Palazzo del Popolo l’evento Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli e dalle 1 di notte doppio evento; Vincent Bohanan & The Sound of Victory con “Gospel Explosion” al Teatro Mancinelli e il Tributo a Charles Mingus con Alex Sipiagin, Piero Odorici, David Kikoski, Roberto Rossi, Boris Kozlov, Donald Edwards a Palazzo del Popolo – Sala 400.

Capodanno in Umbria 2023 anche a Spoleto (qui il programma delle iniziative 2022-2023 a Spoleto): Sabato 31 dicembre, dalle ore 22.30, in Piazza Garibaldi torna il Capodanno in Piazza: aspettando il Nuovo Anno ci sarà un concerto di spettacolo di Marco Ligabue, a seguire: Dj set – vocalist. Non mancherà infine il Capodanno 2023 a Terni: sul palco il gruppo musicale Le Vibrazione composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal tastierista Stefano Verderi, dal bassista Marco Castellani e dal batterista Alessandro Deidda.

