Annita Passeri, un’altra centenaria ad Assisi: vive a Castelnuovo

Ancora una centenaria ad Assisi. Annita Passeri, un’altra nonna di Castelnuovo, oggi ha compiuto 100 anni. Per la neo-centenaria anche gli auguri della città con il messaggio del sindaco di Assisi Stefania Proietti: “100 anni purtroppo in uno stato di fragilità, contornata però dall’amore, dalla tenerezza e dall’accudimento della sua famiglia“. “Come Amministrazione e come Città siamo stati vicini ad Annita e alla famiglia: abbiamo sentito forte – scrive il sindaco – il calore di chi ama la propria storia e la figura centrale di una donna, mamma e nonna. Curare e amare gli anziani, soprattutto se sono in uno stato di fragilità, è un atto di amore gratuito che ci riempie di speranza. Grazie alla famiglia, tanti auguri nonna Annita!”.

Prima di Annita Passeri, grande festa a Viole di Assisi per i cento anni di Marsilio Alessandretti, con una messa nella chiesa parrocchiale cui hanno partecipato i familiari e i conoscenti. Anche l’amministrazione comunale con il sindaco Stefania Proietti ha voluto esprimere gli auguri al nonno a nome della cittadinanza. In precedenza era stata la volta di Gina Nottiani, nota ad Assisi come Gina la Mastrona. Anche in questo caso il sindaco aveva visitato la “nonnina”, che ha ricordato la sua vita a Piazza Nuova parlando degli amici e delle famiglie e raccontando episodi e vicende di vita con lucidità e sempre con il sorriso.