Assisi incanta tutti nella prima puntata della fiction Che Dio ci aiuti 6

Subito grande successo su Rai 1 per Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Venti nuovi episodi per dieci appassionanti serate che hanno debuttato ufficialmente giovedì 7 gennaio 2021.

E l’ambientazione in una bellissima Assisi ha da subito lasciato il segno. Tantissimi fin dalla prima serata di giovedì 7 gennaio i commenti, soprattutto via social. “Bellissima una fiction ambientata ad Assisi – si legge fra i commenti – vedere una fiction girata interamente in questi meravigliosi vicoli, in queste bellissime vie e piazze non ha eguali. Speriamo si torni presto a viaggiare – un altro post su Facebook – la bellezza di Assisi è unica”.

Col nuovo anno in questa nuova serie il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi. Una bellissima Assisi che ha stupito tutti per bellezza ed eleganza. Assisi che diventa la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni.

Un cast di grande rilievo in una Assisi da favola: Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino interpreta Nicodemo Santopaolo; Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Simonetta Columbu interpreta Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi; Erasmo Genzini interpreta Erasmo Ferri; Luigi Diberti interpreta Primo Rapetti; Irene Ferri interpreta Elisa Rapetti; Isabella Mottinelli interpreta Carolina; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello interpreta Penelope; Damiano Cuccuru interpreta Mattia. Inoltre, tra gli ospiti speciali della serie, anche Stefano De Martino.