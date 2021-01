Meteo Assisi 8-10 gennaio 2021: grigio in pianura e neve sui monti, le previsioni del weekend

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 8-10 gennaio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e come sempre ben ritrovati, le grandi piogge continuano incessanti e da molti giorni stanno interessando ripetutamente il nostro territorio, in quello che continua ad essere un autunno vecchio stile in piena regola, sulle nostre montagne sopra 600-800 metri queste piogge negli ultimi giorni dato l’abbassamento dello zero termico si sono trasformate in nevicate con accumuli anche molto pesanti oltre i 1000m di quota.

Come vi scrissi nel precedente post siamo esattamente un mese in ritardo con il tempo meteorologico, siamo nel cuore dell’inverno eppure è pieno autunno, impietosa l’unica minima di 0 gradi che abbiamo avuto a metà Novembre per il resto sempre minime positive. Ma stiamo per salutare l’autunno per entrare nella stagione consona a questo momento dell’anno e continuo a credere nella possibilità che questa si possa rivelare di portata storica. Il freddo in sostanza rischia, data la sua totale latitanza finora di comparire con gli interessi maggiorati.

La stratosfera ha subito il 4 gennaio un forte riscaldamento di 50 gradi e il vortice polare già molto debole quest’anno verrà letteralmente messo ko da un ulteriore netto rallentamento dei venti in quota e il rischio neve e gelo crescerà con esso in modo deciso. Dopo aver parlato del tempo che in previsione sarà, vediamo però ora quello che dovremo attenderci dal Meteo Assisi 8-10 gennaio 2021 con uno sguardo come sempre attento all’Umbria.

Oggi, venerdì: giornata che esordirà con nuvolosità compatta e qualche debole pioggia tra notte e primo mattino, a segue alternanza di velature appanna-sole e qualche passaggio nuvoloso. Ventilazione debole di prevalente componente nord-orientale. Buona la qualità dell’aria. Freddo umido.

Sabato: giornata molto grigia e piovosa da mattina a sera con precipitazioni diffuse un po’ su tutto il territorio. Ventilazione nord-orientale tra debole e moderata. Clima freddo. Nevicate in montagna oltre 600-700m in mattinata in forte salita dal pomeriggio a seguire fin verso 1600m per un temporaneo richiamo delle correnti da est. NB la quota neve si riferisce alla prima parte della giornata a seguire forte rialzo!

Domenica infine: giornata assai piovosa con ventilazione sempre tra debole e moderata. Quota neve molto alta ancora tra mattina e pomeriggio (in questo frangente reputo possibili esondazioni di fiumi o torrenti a causa della fusione della neve caduta che si sommerà alla pioggia) quota neve poi via via in progressivo calo nel corso della serata e poi durante la notte su lunedi fino a quote di 300-400m. Fiocchi in questo frangente possibili a tratti misti a pioggia su Perugia, parte alta di Assisi, Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra. Coprirsi bene a causa del mix venti freddi e pioggia. Temperature dapprima in aumento e poi in nuovo calo netto dalla serata. (N.B. Possibile ci siano variazioni per questa giornata anche significative causa la grande incertezza modellistica).

Vi anticipo poi e chiudo questo intervento che a partire dalla seconda decade di questo mese molto probabilmente dovrebbe arrivare l’inverno con la I maiuscola, poi vedremo se verrà confermata questa tendenza ma certamente la mia idea è questa… A tutti voi come sempre l’augurio più sincero da parte mia e della redazione di trascorrere un fine settimana il più sereno possibile.

