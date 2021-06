Bambi e un lupo ripresi a Nocera Umbra da due piccoli esploratori (video)

Un papà in giro per il bosco con i suoi due figli piccoli e due video che testimoniano come la natura si stia riprendendo i suoi spazi. A raccontarlo è Massimiliano Squadroni, project manager di Scenari Digitali srl, una startup di Foligno innovativa nel settore dell’information technology e fondatore di Umbria Meteo. La famiglia è residente ad Assisi e i due bambini, Biagio e Adele, vivono con il papà e la mamma nel comune di Assisi dove frequentano anche la scuola. Il papà è originario di Nocera Umbra e la mamma di Rivotorto di Assisi. E, dopo le osservazioni dei mesi scorsi, i bimbi hanno ‘catturato’ via video un Bambi (che nella versione originale della favola era un capriolo e non un cervo) e un lupo nella zona di Nocera Umbra.

“In questo periodo così complicato per tutti noi abbiamo deciso con i miei figli Biagio di 9 anni e Adele di 12 di andare a “caccia di impronte” nel bosco vicino alla nostra casa di Nocera Umbra. Per soddisfare la nostra curiosità e svelare gli abitanti del bosco abbiamo posizionato delle foto-trappole! La prima notte di riprese abbiamo “avvistato” un bellissimo lupo… nelle notti successive ci sono venuti a trovare – oltre a Bambi – il tasso, la volpe e anche mamma cinghiale con i suoi teneri cuccioli. Abbiamo così pensato di creare un canale youtube in onore del nostro piccolo esploratore Biagio con l’aiuto in regia della sorella Adele”. (Link diretto al video)

