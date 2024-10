Borgo Antichi Orti celebra le due Forchette Gambero Rosso 2024 per il Ristorante Re Tartù agli Orti

L'attività assisana è una delle new entry della guida 2025

Ci sono sette nuovi locali umbri nella guida del Gambero Rosso: tra le 58 insegne della regione anche una forchetta verde, 2 Tre Gamberi, 1 Tre Mappamondi e 1 premio speciale. E c’è anche un ristorante assisano, Re Tartù agli Orti ad Assisi, tra quelli insigniti del riconoscimento delle “Forchette”.

“L’indirizzo di Montefalco si conferma uno degli indirizzi da tenere a mente, ma dalla primavera 2024 la struttura è arrivata anche ad Assisi dove Andrea Funghi (il titolare, in sala) e sua moglie llaria (in cucina) stanno mettendo impegno e passione. La cucina (dove si riconosce l’Umbria, anche se qui non ci sono precisi limiti geografici) punta su una materia prima d’eccellenza e le preparazioni la valorizzano. Il tartufo rimane il re, tanto che il menu Genesi è dedicato completamente al prezioso ipogeo. Goloso lo scrigno di patate con tuorlo morbido parmigiano e tartufo; delizioso il fusillone con pomodori arrosto, trota e tartufo nero; davvero buono il raviolo ai tre latti. Tra i secondi l’agnello è superlativo, Carta dei vini vastissima: parte dalla regione (dove c’è davvero di tutto) e fa il giro del mondo”, la benedizione della guida.

“Siamo lieti di annunciare che il ristorante Re Tartù agli Orti, situato nel cuore di Borgo Antichi Orti, ha ottenuto le Due Forchette dalla prestigiosa Guida Gambero Rosso 2025. Questo importante riconoscimento premia l’eccellente lavoro di Andrea Funghi e della chef Ilaria Ripanti, che con passione e dedizione gestiscono il ristorante, offrendo una cucina che esalta i sapori autentici della tradizione umbra”, dicono Andrea e Giulia Ranocchia, proprietari di Borgo Antichi Orti. “Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo, – aggiungono – che riconosce il grande impegno di Andrea e Ilaria nel valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. Questo risultato ci spinge a continuare a migliorare e a offrire ai nostri ospiti esperienze sempre più speciali.”

Andrea Funghi e Ilaria Ripanti aggiungono: “Ricevere questo riconoscimento dalla Guida Gambero Rosso è un grande onore. Ringraziamo il nostro straordinario team e tutti coloro che continuano a scegliere e sostenere la nostra visione culinaria. Il nostro obiettivo è continuare a sorprendere e deliziare i nostri ospiti con piatti che celebrano i prodotti locali e la tradizione umbra.”

