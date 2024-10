Le nostre avventure, grande partecipazione allo spettacolo inclusivo

Al Teatro Lyrick di Assisi è andato in scena lo spettacolo “Le Nostre Avventure”, per la regia di Andrea Lombardi, promosso dalle associazioni Durante Noi Umbria e Arte che Include. Oltre alle associazioni un particolare grazie va alle ragazze e ai ragazzi che sono andati in scena Andrea, Alessandro, Chiara, Costanza, Cristoval, Federico, Giacomo, Lorenzo, Marco, Nicola, Paolo, a Fabrizio Benincampi e Francesco Bellini per musica e voce, a Jenny Mattaioli per la danza. L’amministrazione comunale di Assisi ha supportato lo spettacolo Le Nostre Avventure, inserendola fra gli eventi collaterali del programma “Assisi e il G7”, che ha visto la realizzazione di circa 40 eventi organizzati dal dipartimento di Protezione Civile nazionale, da scuole e università, associazioni locali e terzo settore.

Per la città di Assisi i contenuti del “G7 Inclusione e disabilità” costituiscono un impegno che precede e prosegue l’evento che si è tenuto in piazza San Francesco e nel centro dell’acropoli dove l’amministrazione comunale ha sempre realizzato iniziative per rendere Assisi accessibile a tutti. Insieme all’associazione Arte che Include, l’amministrazione sta inoltre lavorando alla realizzazione di una sede che funzioni come residenza artistica, una struttura che consenta alla straordinaria esperienza dell’associazione di promuovere attraverso i corsi di teatro e altre forme artistiche l’inclusione.

