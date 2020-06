Buste per la spazzatura, ad Assisi centro non saranno più consegnate: è polemica

Le buste per la spazzatura distribuite da Ecocave diventano un caso, visto che ad Assisi centro storico non saranno più consegnate. E anche dove lo sono – a Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Viole, Capodacqua, Rivotorto e Assisi zona nuova risulterebbero già in consegna – moltissime persone lamentano di non averli mai ricevuti, tanto che nel giro di poche ore il sindaco Proietti è costretta a mettere nero su bianco una precisazione. Ma fioccano le proteste nel centro storico, perché se plastica, vetro e carta si possono mettere nei mastelli, in pochi hanno intenzione di pagare per le buste di indifferenziato e organico, anche visto che la Tari è non propriamente una tassa economica.

Secondo la prima cittadina, per le frazioni di Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Viole, Capodacqua, Rivotorto e Assisi Zona Nuova la distribuzione dei sacchetti è già completata. A Santa Maria degli Angeli l’operazione di consegna sarà ultimata entro il 20, mentre entro fine mese toccherà a Castelnuovo, Tordandrea e Torchiagina”. Ma dopo decine di commenti che segnalavano l’assenza delle buste per la spazzatura, Proietti precisa che “Ecocave, la società che gestisce i rifiuti ad Assisi, ha precisato che la distribuzione è ancora in fase di completamento e che la stessa ha subìto qualche rallentamento anche a causa delle avverse condizioni metereologiche. Ecocave assicura che procederà nei prossimi giorni fino al completamento delle consegne”.

Per quanto riguarda invece le frazioni di montagna “saranno servite dagli operatori del gestore durante la raccolta dei rifiuti”. Infine, per le utenze del centro storico, “i cittadini devono utilizzare i mastelli per la raccolta differenziata e le buste verranno consegnate alle sole utenze, i cui nominativi sono già in possesso del gestore, che per mancanza di spazio all’interno dell’abitazione non hanno potuto usufruire dei mastelli”. Una soluzione che però non piace a tutti, come dimostrano le tantissime lamentele per l’assenza delle buste della spazzatura: “L’organico buttato nel mastello non mi sembra cosa corretta – scrive una cittadina – e neanche per il misto che raccoglie pannoloni o tappetini dei cani”.