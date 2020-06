Lampeggiante in auto, ma senza permesso: denunciato dai carabinieri

Aveva un lampeggiante blu in auto, un apparecchio la cui detenzione è consentita ai soli corpi di polizia; per questo un uomo, fermato nel corso di un controllo dai carabinieri della stazione di Bettona, è stato denunciato per il reato di possesso illecito di contrassegni ai uso alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione degli uomini del tenente colonnello Marco Vetrulli, nel corso di uno dei numerosi servizi di controllo del territorio i militari bettonesi hanno fermato per un controllo una autovettura con tre soggetti a bordo.

La richiesta di rito è stata quella di patente e libretto, ma proprio durante questa verifica di routine i carabinieri hanno notato la presenza di uno strano apparecchio installato all’interno dell’abitacolo, in prossimità del parabrezza. L’uomo alla guida ha tentato di giustificarsi riferendo che si trattava di un lampeggiante rotto, color arancione, in suo possesso perché prestava servizio, spesso, come volontario nei servizi di vigilanza. I carabinieri però, non convinti della versione dell’uomo, hanno provato ad accendere il dispositivo e la luce emanata è risultata essere blu, intermittente, come quella delle forze di polizia. Trattandosi quindi di un apparecchio la cui detenzione è consentita alle sole forze dell’ordine, il dispositivo è stato sequestrato, per la successiva confisca, ed il titolare del veicolo è stato denunciato per il reato di possesso illecito di contrassegni in dotazione e in uso solo ai corpi di polizia.