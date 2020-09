Whisky non ce l’ha fatta: un altro cane avvelenato a Paradiso di Assisi

(Ste.Ber.) “Adesso basta, serve intervenire”. Rabbia e sgomento per l’ennesimo avvelenamento toccato ad un cane nel territorio comunale di Assisi. “Non avrei mai e poi mai voluto pubblicare questa foto – scrive la proprietaria (la redazione ha scelto di non pubblicarla; l’immagine in evidenza è generica, ndr) – lui è Whisky ed era il mio cane, dico era perché questa notte è stato ammazzato da una mano killer facendogli patire le pene dell’inferno, inserendo lamette taglienti nei bocconi”.

Correlato: Bocconi killer a Viole di Assisi, avvelenato un altro cane: l’emergenza va avanti da un mese

Una denuncia forte, alla quale c’è poco da aggiungere. “Vorrei gridare il mio sdegno, la mia rabbia, il mio dolore ma Whisky non tornerebbe da me, è già successo altre volte che questo mostro metta in atto tali atroci esecuzioni. Pertanto amici vi chiedo la massima condivisione del post – scrive via Facebook – affinché tutti vengano al corrente di cosa succede a Paradiso di Assisi. Se qualcuno avesse visto qualcosa vi prego farne carico alle autorità competenti, intanto auguro la stessa atrocità e sofferenza all’autore di questa esecuzione.

Poi, rivolta a tutti i proprietari di cani: “Attenzione ai vostri cani voi che li portate a giocare in quei posti. Grazie”. Una situazione, gravissima, non nuova come detto. Già altre volte, come denunciato da altri residenti e riportato su AssisiNews, erano stati avvelenati altri cani a Paradiso di Assisi. Un problema dove a gran voce da tempo in tanti chiedono interventi. L’avvelenamento sugli animali è punibile penalmente anche con il carcere.