Comuni contro il Coronavirus: le azioni ad Assisi, Bastia, Bettona e Cannara

Sferzata dei Comuni contro il Coronavirus. Due le direttive: sanitaria, con l’avvio da lunedì di una sanificazione della città; e sociale, grazie alla consegna di pasti agli anziani da parte dei volontari della Protezione civile.

Correlato: Appello dei sindaci umbri: “Il governo tuteli anche chi non può stare a casa”

Nello specifico, ad Assisi il Comune ha pensato agli anziani soli. Dal 12 marzo è possibile telefonare, dalle 8 alle 13 di ogni giorno, a uno dei due numeri: 075 80 44 440 (sede Protezione Civile Comunale) o 335 67 77 170 (Gabriele Valecchi, coordinatore del Gruppo Comunale della Protezione Civile) per chiedere la consegna di beni di prima necessità o lo svolgimento di commissioni specifiche consentite; tra le 13 e le 19 dello stesso giorno le richieste e/o le consegne verranno esaudite.

Correlato: Biblioteca comunale di Assisi, c’è la Media Library On Line: come funziona (vale anche per Bastia Umbra, chiamando la biblioteca comunale locale)

Il Comune di Bastia Umbra – Settore Sociale, ha attivato il servizio di consegna farmaci e generi alimentari a domicilio rivolto a persone sole e nuclei familiari in difficoltà, privi di una rete di supporto o sottoposti a restrizioni di mobilità per motivi sanitari. Il servizio è svolto con il coordinamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra, con l’Associazione Agesci di Bastia Umbra e con Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Bastia Umbra. Per accedere al servizio rivolgersi al Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30

alle ore 17.30, ai seguenti numeri telefonici: 075/8018298 – 075/8018220 – 075/8018287 – 075/ 8018311.

Tra i Comuni contro il Coronavirus, anche Bettona e Cannara. Nel primo caso, Bettona, dove a oggi “non abbiamo nessun caso positivo”, come spiega l’amministrazione comunale, si è iniziato a sanificare tutti gli edifici pubblici, Municipio, sedi distaccate, Museo, Scuole, Palestra. Mercoledì verranno disinfettate tutte le strade e le Piazze dei centri abitati. A Cannara invece il sindaco Fabrizio Gareggia, in una diretta su Facebook, ha anticipato la sanificazione delle strade, in programma domenica notte.

“Ci siamo dotati di un’apparecchiatura che vaporizza acqua e varechina – ha spiegato il sindaco – quindi va assolutamente osservata l’ordinanza che prescrive di non lasciare auto parcheggiate nel centro storico e vasi di fiori a terra, perché ovviamente l’obiettivo è di pulire la strada, di tenere in casa gli animali domestici e le finestre chiuse. Fatta la sanificazione del centro storico, passeremo anche all’immediata periferia. Non possiamo garantire che questi prodotti non siano corrosivi, togliete le macchine dalle strade,potete lasciarle parcheggiate al parcheggio delle poste o nel piazzale antistante la banca popolare, oppure lungo il parcheggio del Conad”.

Il Comune di Cannara sta inoltre lavorando con la farmacia e il gruppo comunale di Protezione Civile sta lavorando per consegnare i farmaci a domicilio, insieme all’associazione di volontariato Scorpione. Il servizio è riservato agli ultrasessantacinquenni, con disabilità e con sintomi influenzali.