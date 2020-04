Coronavirus ad Assisi, altri 2 guariti. Negativi tutti i test all’Andrea Rossi

In totale 13 persone guarite, 14 ancora in isolamento e tre ricoverati

Altre 2 persone che avevano contratto il coronavirus ad Assisi sono guarite. Salgono così a 13 i casi di cittadini di Assisi completamente ristabiliti da Covid-19. In 3 restano ricoverati e 14 sono in isolamento domiciliare. E nessun nuovo caso positivo. Questo il quadro della situazione del coronavirus ad Assisi. Lo fa sapere il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto la consueta comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria competente.

Il sindaco, considerato il trend positivo della pandemia di coronavirus ad Assisi, ne approfitta per rinnovare l’invito a non uscire, se non per motivi di necessità. Inoltre, sono stati effettuati i tamponi anche agli ospiti e agli operatori della Casa di riposo “Andrea Rossi” e sono risultati tutti negativi. Il 10 e 11 aprile scorso, difatti, sono stati esaminati sia i 42 operatori che i 52 ospiti della Casa, al fine di scongiurare eventuali focolai presenti. Nessuno presenta positività al virus.

“In primo luogo – si legge in una nota della Casa di riposo – ciò è sicuramente merito del Direttore Sanitario, Dott. Raffaele Zava, che ben prima che l’Italia intera subisse il lockdown, in accordo con l’Amministrazione della struttura, aveva già predisposto e attuato alcune misure per proteggere ospiti e operatori, limitando per esempio le visite e i contatti “esterni”, predisponendo nuovi protocolli di lavoro e momenti formativi per il personale, e imponendo l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Misure che si sono fatte via via più rigorose man mano che l’emergenza si estendeva.

A ciò va sicuramente unita la grande collaborazione degli operatori, sempre attenti e solerti nel prendersi cura degli anziani senza che ciò mettesse in pericolo la propria e la loro salute, ma anche dei familiari, che pur con grande tristezza hanno accettato il sacrificio di non poter visitare i loro cari, con l’unico intento di proteggerli. Tutte queste misure e la grande collaborazione di tutti i coinvolti hanno reso la casa di riposo come un grande organismo, che funziona ed è in salute perché tutte le sue parti adempiono al loro compito.

“In questo momento così delicato e difficile mi sento veramente fiero di tutti coloro che, facendo la loro parte, hanno permesso che ad oggi tutti siano al sicuro. Non ringrazierò mai abbastanza coloro che, con il loro lavoro, in questo periodo sono accuditori dei nostri nonni in tutti i sensi, da quello più concreto a quello emotivo e affettivo. Voglio ringraziare anche il Comune di Assisi, nella persona del Sindaco Stefania Proietti, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno in questo periodo e tutti coloro, associazioni e privati, che ci hanno aiutati con donazioni, servizi, mascherine e altri dispositivi: il contributo di ciascuno è davvero essenziale”. Sono le parole di Alessio Allegrucci, presidente della Casa di Riposo “Andrea Rossi”.

In Umbria, come da bollettino con i dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 15 aprile 2020, 1322 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 898 (-40). I guariti sono 370 (+40 rispetto a ieri), i clinicamente guariti sono 316 (invariato). I deceduti sono 54 (+1), l’indice di letalità è pari a 4,08. Attualmente sono ricoverati in 159 (-5): di questi, 37 (invariato) sono in rianimazione. Le persone in isolamento domiciliare sono 1996 (-413), sono usciti dall’isolamento 9354 soggetti (+413). Nel complesso entro le ore 8 del 15 aprile, sono stati eseguiti 20.243 tamponi (+1302).