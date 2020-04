Moreno Landrini dimesso dall’ospedale: il sindaco di Spello batte il coronavirus e torna a casa

Moreno Landrini è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Il sindaco di Spello colpito dal covid-19, nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, ha lasciato la struttura ospedaliera dove era ricoverato per tornare nella sua abitazione. A dare la notizia è stato il vicesindaco Guglielmo Sorci con questo messaggio: “Carissimi cittadini, vi rendo noto che il sindaco Moreno Landrini è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato nella propria abitazione. A nome mio personale, della giunta comunale, del consiglio comunale, dell’amministrazione e della cittadinanza un caloroso bentornato con l’augurio di una serena convalescenza”.

Una bella notizia davvero che racconta come Moreno Landrini, secondo sindaco dell’Umbria colpito dal virus dopo quello di Valtopina Lodovico Baldini, abbia battuto il covid-19. Baldini s’è già rimesso e Landrini ora dovrà affrontare qualche giorno di convalescenza. Intanto l’autorità sanitaria ha reso nota la situazione di Spello: ad oggi, 15 aprile, nel territorio comunale di Spello si registrano 2 soggetti positivi al COVID-19, di cui uno ospedalizzato, 18 soggetti in isolamento fiduciario, 3 soggetti clinicamente guariti, 1 soggetto guarito. “E’ importante continuare a non uscire di casa – recita la nota del Comune di Spello – facciamolo per rispetto di noi stessi e dell’intera comunità a cui apparteniamo”.

E sempre dal municipio della città dei fiori si rende noto che “i dipendenti del Comune di Spello fino al perdurare dell’emergenza COVID-19, salvo eventuali deroghe, continueranno svolgere le loro attività lavorative in smart-working come modalità privilegiata al fine di ridurre le occasioni di contagio”.