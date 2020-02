Incendio in una stalla a Cannara, “non ci sono ipotesi di inquinamento”

Si sono concluse da poco le operazioni di bonifica dopo l’incendio in una stalla a Cannara. In merito al quale interviene il sindaco, Fabrizio Gareggia: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco che, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato ininterrottamente fino ad oggi pomeriggio per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area”.

“Questa mattina, insieme ai Carabinieri di Cannara, all’Arpa Umbria, alla ASL e al Servizio Veterinario ho partecipato ad alcuni sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi. Al momento tutti hanno escluso rischi connessi all’incendio per eventuali ipotesi di inquinamento. Provvederemo a monitorare la situazione, ma nel frattempo mi sento di rassicurare tutti i cittadini residenti nell’area circostante. Qualora dovessero emergere fatti diversi o ulteriori – conclude la nota – adotteremo tempestivamente ogni provvedimento del quale, per altro, sarà data pronta comunicazione alla cittadinanza”.

L’incendio in una stalla a Cannara è divampato ieri sera. Sul posto squadre da Assisi e Foligno e due autobotti in supporto, stanno operando dalle 19.30 circa, in zona Cannara per l’incendio in un capannone agricolo. All’interno si trovavano numerosi capi di bestiame, attrezzature agricole, paglia e fieno. Gli animali purtroppo non è stato possibile salvarli. L’intervento- avevano segnalato i pompieri – si sarebbe protratto per tutta la notte.